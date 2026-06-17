À Tanger, 3.000 participants attendus à la 8e édition du Congrès mondial de l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis

Ce rendez-vous international d’envergure, qui devrait rassembler plus de 3.000 participants, parmi lesquels des ministres chargés de la décentralisation et des collectivités locales, des maires de grandes métropoles et de capitales mondiales, ainsi que de nombreux experts, acteurs économiques, professionnels de la gestion locale et représentants des médias, s’impose comme l’un des événements majeurs du mouvement municipal mondial.

L’organisation de cet événement intervient dans un contexte mondial marqué par une dynamique visant à renforcer le rôle des gouvernements locaux et régionaux face aux défis croissants du développement, du climat et de l’inclusion sociale. Il s’agit également de consolider leur contribution active à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), en tant que partenaires incontournables dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques territoriales.

Le Maroc accueille cet événement planétaire pour la deuxième fois, après avoir abrité le 4e Sommet mondial de l’organisation à Rabat, en 2013. Le Royaume joue un rôle actif au sein des structures de cette importante organisation internationale, qui compte 342 membres et 116 membres au sein de son Bureau exécutif, notamment à travers sa présence continue dans ses instances dirigeantes, illustrée par la présidence de la section métropolitaine, Metropolis. De plus, le Maroc a l’honneur d’abriter le siège de l’organisation panafricaine CGLU Afrique (CGLU-A), témoignant ainsi de la reconnaissance internationale dont jouit l’expérience marocaine en matière de décentralisation et de régionalisation avancée.

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Le programme du Congrès s’articulera autour de sessions de haut niveau, d’ateliers thématiques et de rencontres institutionnelles, bilatérales et multilatérales. Les débats porteront essentiellement sur les enjeux de la transition urbaine durable, de la résilience climatique, de l’innovation dans la gestion des services publics locaux, du financement territorial, de la transition numérique et du renforcement de la participation citoyenne.

Ce congrès est appelé à constituer un tournant décisif dans la trajectoire de l’organisation. Il sera marqué par le renouvellement de ses instances de gouvernance, l’adoption de nouvelles orientations stratégiques pour l’après-2030, la consolidation des fondements du Pacte social local, ainsi que le renforcement de l’influence des gouvernements locaux dans les processus décisionnels mondiaux.

Par ailleurs, le Maroc accueillera, le 26 juin 2026, l’Assemblée générale de l’Association mondiale des grandes métropoles (Metropolis), instance décisionnelle suprême de ce réseau international qui regroupe plus de 160 gouvernements locaux et métropolitains à travers le monde. Cette réunion sera dédiée à l’examen des orientations stratégiques de l’organisation et à la recherche de mécanismes à même de renforcer la coopération et la solidarité entre les grandes métropoles en matière de développement durable et d’innovation urbaine.

L’accueil par le Maroc de ces deux événements d’envergure internationale reflète sa place de premier plan sur l’échiquier mondial ainsi que la confiance de ses partenaires internationaux. C’est le fruit d’une expertise accumulée et d’initiatives pionnières dans les domaines de la décentralisation, de la régionalisation avancée, de la gouvernance territoriale et du développement durable.