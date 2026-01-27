Marrakech relance son palais des congrès et son parc d’exposition

Economie

Revue de presseLongtemps retardé, le projet du palais des congrès retrouve une nouvelle dynamique avec la création de la Société de Développement Régional Marrakech Congress Event. Conçu pour renforcer l’attractivité de la ville et remplir les hôtels pendant les périodes creuses, ce complexe suscite à la fois espoir et prudence parmi les professionnels du tourisme. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Économiste.

Marrakech, ville phare du tourisme marocain, ambitionne de renforcer sa position sur le segment du tourisme d’affaires, dit MICE, avec un projet structurant attendu depuis plusieurs années: un palais des congrès accompagné d’un parc d’exposition. «Conçu pour dynamiser l’activité hôtelière pendant les périodes creuses, ce projet, longtemps retardé, a récemment été relancé à travers la création d’une nouvelle entité, la Société de Développement Régional Marrakech Congress Event (SDR)», indique le quotidien L’Économiste dans son édition du mercredi 28 janvier. Cette société sera chargée non seulement de piloter le lancement et l’aménagement du site, mais aussi, une fois les infrastructures achevées, d’en assurer la gestion quotidienne.

Malgré cette relance, le mystère demeure sur plusieurs points cruciaux: la composition exacte de l’actionnariat de la SDR, le montant global de l’investissement et le calendrier précis du démarrage des travaux restent inconnus. Pour les professionnels du secteur touristique, ce projet constitue une priorité stratégique. «Espérons que cette SDR va accélérer le processus et concrétiser un projet attendu depuis trop longtemps», commente Hamid Bentahar, président du Conseil régional du tourisme Marrakech-Safi, cité par L’Économiste.

Cependant, tous les acteurs locaux ne partagent pas cet optimisme. Le chantier du palais des congrès et du parc d’exposition traîne depuis plusieurs années, accumulant les retards sans explications claires. En parallèle, chaque grand événement organisé à Marrakech mobilise des budgets considérables pour construire des infrastructures temporaires, ensuite démontées à l’issue de l’événement, illustrant l’urgence d’une solution permanente.

En 2022, un terrain de la CDG à Chérifia avait été identifié pour accueillir ce complexe. Les plans prévoyaient deux espaces distincts: une zone dédiée aux foires et aux salons, avec une capacité modulable de 75 000 m², et un espace congrès capable d’accueillir jusqu’à 10 000 participants. À l’époque, le coût du projet était estimé à 900 millions de dirhams, un investissement que les professionnels estimaient amortissable après trois à quatre événements majeurs.

Sur le plan institutionnel, le projet s’inscrit dans le cadre de l’ancien Programme de Développement Régional (PDR) de Marrakech-Safi et figure parmi les chantiers prioritaires du nouveau programme 2022-2027. Il bénéficie également de l’attention du ministère du Tourisme et de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT). Reste à savoir si la SDR parviendra à lever les obstacles administratifs et financiers qui ont freiné le projet pendant des années et si Marrakech pourra enfin disposer d’une infrastructure pérenne capable de renforcer son attractivité sur le marché du tourisme d’affaires.

