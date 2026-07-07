Economie

Stockage d’énergie: une nouvelle «batterie hydraulique» de 362 MW en projet à Séfrou

Dans un communiqué, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) annonce le lancement d’un appel d’offres international pour la réalisation d’une Station de transfert d’énergie par pompage (STEP) d’une puissance de 362 MW, baptisée El Menzel, à environ 35 kilomètres au sud-est de Séfrou, dans la région de Fès-Meknès.

Par La Rédaction
Le 07/07/2026 à 16h18

Lancé sous forme de contrat clé en main (EPC), le marché porte sur l’ensemble des composantes du projet, allant des études d’exécution à la mise en service, en passant par la fourniture des équipements, la construction et l’installation.

Dans un contexte marqué par l’essor des énergies renouvelables, le stockage de l’électricité devient un enjeu central. Les STEP constituent à cet égard l’une des solutions les plus fiables. Leur principe repose sur le transfert d’eau entre deux bassins situés à des altitudes différentes, permettant de stocker l’énergie en période de faible demande et de la restituer rapidement lors des pics de consommation. Ce mécanisme contribue à assurer l’équilibre entre l’offre et la demande, tout en renforçant la stabilité et la sécurité d’alimentation du réseau, précise l’ONEE.

Le projet El Menzel vient ainsi consolider le portefeuille d’infrastructures de stockage hydraulique de l’ONEE. Il s’ajoute aux STEP d’Afourer (464 MW) et d’Abdelmoumen (350 MW), déjà en exploitation, ainsi qu’au projet Ifahsa (300 MW), actuellement en cours de développement. L’objectif est de doter le Royaume d’une capacité accrue de stockage, indispensable pour accompagner l’intégration massive des énergies renouvelables et améliorer la flexibilité du système électrique national.

D’un délai de réalisation prévisionnel de 48 mois, la future STEP bénéficiera d’un financement de la Banque islamique de développement. La date limite de remise des offres pour sa construction est fixée au 30 septembre 2026, marquant une étape clé dans la concrétisation de cette infrastructure stratégique.

Par La Rédaction
Le 07/07/2026 à 16h18
#STEP#ONEE#Maroc#Sefrou

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