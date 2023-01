STEP de la zone industrielle de Had Soualem: le projet achevé, la RADEEC prend le relais

Fruit d’une collaboration entre l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), le ministère de l’Industrie et du commerce et la province de Berrechid, la station d’épuration des eaux usées (STEP) de la zone industrielle de Had Soualem a été transférée, ce jeudi 26 janvier 2023, à la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de la Chaouia (RADEEC).

La convention de cession d’actifs a été signée par Malika Laasri, directrice générale de MCA-Morocco, et Abderrazzak El Kaidi, directeur général par intérim de la RADEEC, sous la présidence du gouverneur de la province de Berrechid, Noureddine Ouabbou, et en présence de la directrice résidente adjointe de la Millennium Challenge Corporation (MCC) au Maroc, Claudia Pirela.

Dans le détail, cette convention a pour objet le transfert à titre gratuit à la RADEEC des ouvrages, installations et équipements exécutés par MCA-Morocco au titre de la réalisation des travaux hors-sites des projets de réhabilitation et d’extension de la zone industrielle de Had Soualem et de développement d’une nouvelle zone industrielle à Sahel Lakhyayta.

«C’est un investissement de près de 13 millions de dollars qui est achevé et qui va être à la disposition des industriels. Ce projet permettra aussi d’attirer d’autres investisseurs dans la région, parce que la STEP est construite selon des normes et des standards internationaux», a fait savoir Laasri.

S’étendant sur une superficie globale de 9 hectares, cette station assurera le traitement tertiaire des eaux usées déversées par la zone industrielle existante de Had Soualem, sa future extension et le futur parc industriel de Sahel Lakhyayta, soit un débit prévisionnel d’environ 5.100 mètres cubes par jour, correspondant à l’équivalent des eaux usées rejetées par une ville comptant 100.000 habitants.

Cette STEP vise à améliorer l’environnement immédiat de l’Oued Merzeg, où étaient déversées les eaux usées non traitées de la zone industrielle existante, et à rehausser la qualité des eaux de baignade au niveau de la plage Oued Merzeg au niveau de la commune de Dar Bouazza.

Elle permettra, en outre, d’améliorer les performances environnementales et sociales des sociétés installées ou qui seront installées au niveau des zones industrielles concernées, ainsi que le cadre de vie des habitants des communes avoisinantes. «Cette STEP permettra de préserver l’environnement de la région. Elle permettra de traiter les eaux de la zone industrielle et les transformer en une eau qui pourra être réutilisée dans l’arrosage des espaces verts, ainsi que de traiter les odeurs qui affectent l’environnement de la région», souligne la directrice générale de MCA-Morocco.

Notons qu’une visite guidée à la STEP a également été organisée au profit des industriels de la zone de Had Soualem afin de les sensibiliser sur l’importance du respect des valeurs de rejet des eaux usées fixées au niveau de leur cahier des charges, et ce, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de cette station.

«En tant qu’entité d’exploitation, la RADEEC garantit la bonne exploitation de la station et sa continuité. Nous continuerons également à travailler en collaboration avec les industriels pour pallier tout problème qui pourrait entraver la bonne marche de la station», affirme El Kaidi. Et d’ajouter: «C’est une station moderne, et nous espérons être à la hauteur pour donner l’exemple à d’autres régions qui pourront s’inspirer de ce projet.»

Pour rappel, les projets de réhabilitation et d’extension de la zone industrielle de Had Soualem et de développement d’une nouvelle zone industrielle à Sahel Lakhyayta s’inscrivent dans le cadre de la composante «Sites pilotes» relevant du programme de coopération «Compact II», conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis, représenté par MCC.