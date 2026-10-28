Sothema acquiert Ramo Pharm et se renforce dans les compléments alimentaires

Sothema poursuit sa stratégie de diversification. Le groupe pharmaceutique marocain a annoncé ce mercredi 28 octobre la signature d’un accord portant sur l’acquisition de la totalité du capital de Ramo Pharm, acteur spécialisé dans les compléments alimentaires. La finalisation de l’opération reste toutefois soumise à la satisfaction des conditions suspensives usuelles, notamment à l’autorisation du Conseil de la concurrence.

Ramo Pharm dispose d’un portefeuille de marques établies sur plusieurs segments de la santé, dont Enrouex®, ZENmag®, Toudex®, Hivernex®, CD Zinc® et Matervit®. Ces produits couvrent notamment les domaines de la santé ORL, de l’immunité, du stress et du sommeil, ainsi que de la santé de la femme. L’entreprise s’appuie sur une présence dans le réseau officinal marocain et dispose également d’un portefeuille de nouveaux produits en développement.

À travers cette acquisition, Sothema entend structurer un quatrième univers d’activité consacré au Wellness & Consumer Health, aux côtés de la médecine générale et des maladies chroniques, des produits spécialisés et des solutions de dialyse.

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L’opération répond à la montée en puissance du marché des compléments alimentaires, porté par l’intérêt croissant des consommateurs pour la prévention, le bien-être et les solutions de santé d’origine naturelle.

Le groupe mise également sur les synergies opérationnelles entre les deux entreprises pour accompagner la croissance de l’activité et lui donner une nouvelle dimension.

«Avec l’acquisition de Ramo Pharm, nous posons les fondations d’une plateforme ambitieuse, en capitalisant sur des marques fortes et sur les expertises des deux groupes pour accélérer le développement du portefeuille au Maroc et à l’international», souligne Lamia Tazi, PDG de Sothema.

De son côté, Karim Akouz, associé-gérant de Ramo Pharm, estime que Sothema constitue un partenaire à même de préserver l’identité de l’entreprise tout en lui offrant de nouvelles perspectives de développement.