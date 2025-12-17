Economie

Industrie pharmaceutique: Soludia passe dans le giron de Sothema

Lors de la signature de l'accord portant sur l’acquisition de 99,99% du capital de la société Soludia Maghreb, le 21 juillet 2025.

Dans un communiqué, Sothema annonce le closing de l’opération portant sur l’acquisition de 99,99% du capital de la société Soludia Maghreb.

Le 17/12/2025 à 14h02

Cette opération est réalisée à travers d’une part, l’acquisition d’actions auprès des actionnaires de Soludia Abdellaziz Razkaoui, Cap Mezzanine III (fonds géré par CDG Invest Growth) et la famille Zine et, d’autre part, l’augmentation du capital social de Sothema par apport par Abdellaziz Razkaoui et Capmezzanine III d’une quote-part des actions qu’ils détiennent dans Soludia.

L’augmentation de capital social a porté sur un montant global de 630 millions de dirhams (prime d’apport incluse), indique Sothema dans son communiqué.

Le prospectus relatif à l’augmentation du capital social en nature de Sothema a fait l’objet d’un visa en date du 9 décembre 2025 par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), ajoute la même source.

Fondée en 1996, la société Soludia propose une gamme complète de produits pour l’hémodialyse, incluant des cartouches de bicarbonate en poudre, des solutions liquides d’acide et de bicarbonate et d’autres produits pharmaceutiques distribués pour le compte de partenaires internationaux. Soludia détient également 40% du capital de Hidropura Maroc, société spécialisée dans l’installation et la maintenance de centrales d’acide et de salles de traitement d’eau pour les centres d’hémodialyse.

