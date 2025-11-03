SIDATTES 2025: la 14ème édition du salon a attiré plus de 94.000 visiteurs à Erfoud

Organisée du 29 octobre au 2 novembre à Erfoud sous le Haut Patronage de SM le roi Mohammed VI, la 14ème édition du Salon international des dattes au Maroc, SIDATTES 2025, a connu un franc succès avec plus de 94.000 visiteurs, selon un communiqué des organisateurs.

Placée sous le thème «Gestion durable des ressources hydriques: base de développement du palmier dattier et des oasis», cette édition a réuni plus de 220 exposants venus de neuf pays et a généré un chiffre d’affaires de plus de 38 millions de dirhams, précise la même source.

Le choix de ce thème traduit une prise de conscience collective face aux défis croissants liés au stress hydrique, à la désertification et aux changements climatiques qui menacent la pérennité des oasis marocaines.

Tout dépend de l’eau, c’est elle qui fait pousser les palmiers, irrigue les cultures et permet aux habitants de vivre. Sans eau, ces zones riches en vie et en culture perdraient leur équilibre et l’économie locale ralentirait.

Consciente de cette importance, la 14ème édition du SIDATTES a mis en avant des initiatives et des rencontres permettant de soutenir et de valoriser les oasis et leurs ressources.

Le salon a proposé une programmation variée incluant un forum de l’investissement, des ateliers thématiques, des rencontres B2B, une journée scientifique, ainsi que des animations culturelles et un concours de produits dattiers.

Organisée par l’Association du Salon international des dattes au Maroc, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, avec le soutien de l’ANDZOA, cette édition a transformé le SIDATTES 2025 en un véritable carrefour d’idées et d’initiatives autour d’un trésor vital: l’eau.

Professionnels, chercheurs et investisseurs se sont réunis pour échanger sur des solutions concrètes visant à irriguer durablement les oasis, préserver leur biodiversité et renforcer la résilience des communautés locales.

En clôture de cette édition, le SIDATTES 2025 a confirmé qu’Erfoud demeure le cœur battant du palmier dattier. En rassemblant professionnels, chercheurs et visiteurs autour de la datte, de l’innovation et des enjeux oasiens, cette édition a marqué les esprits et posé les bases d’un avenir prometteur pour les oasis marocaines.