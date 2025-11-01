Sidattes 2025: une abondance de dattes… mais moins d’acheteurs cette année

160.000 tonnes de dattes sont estimées pour la campagne 2025‑2026, soit une hausse spectaculaire de 55 % par rapport à l’édition précédente. À Erfoud, la porte du désert, le Sidattes 2025 ouvre ses portes jusqu’au 2 novembre. Sur 40.000 m², plus de 230 exposants venus de tout le Maroc présentent leurs trésors sucrés.

Dès l’entrée, les tentes couleur ocre s’étendent à perte de vue. Les visiteurs locaux se promènent, goûtent, prennent des photos, mais peu nombreux sont ceux qui repartent avec des dattes.

Une exposante venue pour la première fois au SIDATTES nous raconte: «L’organisation est splendide. La récolte est exceptionnelle cette année, la qualité des dattes est magnifique. Mais il y a peu de personnes qui achètent réellement. Les visiteurs viennent voir, goûter, mais très peu repartent avec des dattes.»

«C’est une magnifique récolte», insiste-t-elle, «mais les acheteurs se font rares.» Malgré la richesse des étals et la qualité exceptionnelle des dattes cette année, les visiteurs réellement intéressés par l’achat restent limités. Beaucoup flânent dans les allées, admirent les plateaux colorés, goûtent aux Mejhoul, Boufeggous ou Aguelid… puis repartent souvent les mains vides.

Cette édition du SIDATTES ne coïncide pas avec les périodes de vacances scolaires, et les familles venues des grandes villes comme Casablanca ou Rabat ne peuvent pas se déplacer pour faire leurs achats. Les visiteurs présents sont majoritairement locaux, déjà équipés ou simplement curieux, et les stands attendent le passage de clients plus nombreux et venus de loin.

Un autre exposant, lui-même producteur, souligne l’ampleur exceptionnelle de la récolte cette année. Selon lui, les conditions climatiques de l’an dernier ont été parfaites: la quantité d’eau reçue par les palmeraies était juste ce qu’il fallait, ni trop, ni trop peu, offrant aux dattes un développement optimal.

«La nature a été généreuse avec nous, et la qualité est réellement exceptionnelle», confie-t-il. «Ici, chaque exposant présente des dattes irréprochables, fruits d’un travail patient et méticuleux, et l’organisation du SIDATTES 2025 met parfaitement en valeur ces trésors sucrés.»

Pourtant, ce succès qualitatif ne se traduit pas par un afflux massif d’acheteurs. La plupart des visiteurs sont des habitants locaux, déjà équipés pour l’année ou simplement curieux de goûter aux différentes variétés.

L’exposant regrette que l’édition n’ait pas coïncidé avec les vacances scolaires: «Quand il y a congé, les familles venues de Casablanca ou de Rabat peuvent se déplacer, et cela crée un véritable courant d’acheteurs. Cette année, ce n’est pas le cas: les ventes restent cantonnées à un public plus restreint.»

Un agriculteur venu en tant que simple visiteur admire lui aussi la qualité et la variété de la récolte, mais souligne que la compétition entre exposants reste vive. «C’est une récolte exceptionnelle et chaque producteur met tout son savoir-faire pour valoriser ses dattes. Nous souhaitons à tous de rencontrer le succès, et que Dieu nous aide à poursuivre ce travail », confie-t-il.

Il n’est pas question ici de chiffres ou de classements, mais de cette atmosphère singulière qui flotte dans les tentes ocre du SIDATTES 2025. Chaque variété Mejhoul, Aguelid, Boufeggous raconte une histoire, celle des palmeraies et des mains qui les cultivent depuis des générations.

Les dattes relient la terre au ciel et les hommes à leur environnement. La générosité de la nature, l’eau parfaite qui a nourri les palmeraies l’an dernier, et le savoir-faire transmis de génération en génération font de cette récolte un vrai miracle. Même si le nombre d’acheteurs est un peu moins important cette année, le SIDATTES 2025 garde toute sa magie.