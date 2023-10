Pourquoi les dattes Mejhoul sont très prisées par les Marocains

Largement répandu dans les souks colorés du Maroc, le Mejhoul, star de la douzième édition du Salon international des dattes au Maroc (Sidattes 2023) qui se termine aujourd’hui à Erfoud, attire les foules par sa stature imposante. Mais au-delà de son allure, c’est un concentré de bienfaits et de traditions qui se cache sous sa peau lisse et sa teinte qui varie du brun doré au brun foncé, presque acajou.

L’un des exposants venant de Ziz explique que les dattes Mejhoul trouvent leurs racines à Tafilalet et qu’elles sont également cultivées à Boudnib, Tata et Guelmim. Une particularité qui les distingue? Leur taille imposante. «Elles surpassent souvent les autres variétés en calibre, bien que ce dernier puisse varier légèrement selon le producteur», précise-t-il. Et qui dit qualité dit coût: ces précieuses se négocient entre 50 et 150 dirhams le kilogramme.

Au-delà de son esthétique, la datte Mejhoul est une véritable pépite nutritionnelle. Un exposant de Oued Noun partage: «Elle regorge de glucides naturels, de fibres, de potassium, sans oublier les vitamines et minéraux essentiels.» Et ce n’est pas tout, elle est exempte de graisses saturées et de cholestérol. Versatile, la Mejhoul se décline en divers produits: «confitures, barres énergétiques, jus, et bien d’autres.»

Mais ce qui fait véritablement sa renommée, c’est son goût sucré et intense. «Cette saveur riche fait d’elle une collation prisée, voire un ingrédient phare de nombreuses recettes», témoigne un exposant de Souss. Il ajoute: «elle est profondément ancrée dans les traditions marocaines, notamment durant le Ramadan.» Et pour couronner le tout, sa valeur est aussi dictée par son calibre: le produit de Souss propose quatre tailles disponibles, leurs prix variant entre 65 et 100 dirhams le kilogramme.