Campagne agricole 2023-2024: hausse de 6,5% de la production des dattes

Au titre de la campagne agricole 2023-2024, la production prévisionnelle des dattes est estimée à 115.000 tonnes, en hausse de 6,5% par rapport à la production de la campagne agricole 2022/23 (108.000 tonnes). Cette production est issue d’une superficie productive de 50.900 hectare, indique le quotidien Aujourd’hui Le Maroc dans son édition du jeudi 5 octobre, citant le ministère de l’Agriculture.

«Malgré le contexte climatique difficile ayant sévi durant les principaux stades de développement des palmiers dattiers, la hausse de la production est réalisée grâce à l’entrée en production des nouvelles plantations, notamment dans la région de l’Oriental», lit-on

La région de Drâa Tafilalet est la principale région phoenicicole contribuant avec plus que 79% à la production nationale en dattes avec un volume de 91.000 tonnes. Les régions de Souss Massa, Oriental et Guelmim-Oued Noun contribuent ensemble à 21% de la production, soit 24.000 tonnes.

Cette performance de cette culture s’inscrit dans la continuité du nouveau Contrat Programme visant la consolidation de son positionnement au sein du secteur agricole, plus particulièrement dans les zones oasiennes dans lesquelles elle représente la principale activité agricole.

Le budget global engagé pour la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de ce cadre s’élève, sur la période 2021-2030, à près de 7,47 milliards de dirhams, dont 3,6 milliards de dirhams comme contribution de Maroc Dattes et 3,87 milliards de dirhams comme contribution de l’Etat.

Le nouveau cadre de développement de la filière ambitionne de poursuivre la réhabilitation de la palmeraie traditionnelle et l’extension des plantations en dehors de la palmeraie. Cette ambition englobe également l’amélioration de la productivité, l’extension des installations de stockage frigorifique, de conditionnement et de transformation, l’accroissement des exportations et la diversification des débouchés.

«Les objectifs à réaliser d’ici 2030 incluent principalement la plantation de 5 millions de plants dont 3 millions au niveau de la palmeraie traditionnelle, l’extension de la superficie en dehors de la palmeraie traditionnelle de 14 000 hectares pour atteindre 21.000 hectares à travers la plantation de 2 millions de vitro plants et l’amélioration de la production pour atteindre 300.000 tonnes», lit-on encore. S’y ajoutent l’amélioration du taux de conditionnement pour atteindre 50% contre 8% en 2020, l’amélioration du taux de transformation pour atteindre 10% contre 0,3% en 2020 et la promotion des exportations pour atteindre 70.000 tonnes contre 3.600 tonnes en 2020.

A noter que l’économie des oasis repose essentiellement sur l’exploitation des palmeraies. L’activité phoenicicole contribue à hauteur de 20 à 60% dans la formation du revenu agricole pour plus de 1,5 millions d’habitants. La superficie occupée par le palmier dattier au niveau national est de l’ordre de 67.000 Ha, avec un effectif total de près de 7,2 millions de pieds, ce qui représente près de 5,1% du patrimoine phoenicicole mondial, estimé à 1,3 millions d’hectares de palmiers.