Dattes: les agriculteurs de Drâa-Tafilalet s’attendent à une hausse de la production

«Les conditions climatiques exceptionnellement favorables au sud de l’Atlas annoncent une campagne dattière en hausse par rapport à l’année dernière», prédisait dans un communiqué le ministère de l’Agriculture, le 28 avril. Près d’un mois plus tard, la satisfaisante floraison des palmiers et les précipitations tardives, mais salvatrices, promesses d’une récolte conséquente, semblent donner raison aux anticipations du département de tutelle.

Une production prévisionnelle de 160.000 tonnes

Mohamed Rachid Hamidi, vice-président de Maroc Dattes, la fédération interprofessionnelle marocaine des dattes, estime à 160.000 tonnes la production pour cette campagne 2022-2023. Un volume sensiblement supérieur à la production annuelle moyenne, qui se situe autour des 140.000 tonnes.

«Jusqu’à présent, la situation paraît satisfaisante et laisse augurer une bonne campagne, grâce aux pluies et aux chutes de neige dans la région durant le mois de février. La période de floraison des palmiers dattiers, qui s’est terminée fin avril, est un indicateur encourageant de la qualité et du volume de la récolte de dattes escompté. Ces facteurs présagent d’une bonne campagne phoenicicole par rapport à l’année précédente», confirme notre interlocuteur.

Une progression des superficies cultivées

Cependant, les conditions climatiques ne sont pas la seule origine de la progression attendue de la récolte. Une sensible extension de la surface de cette culture a également donné ses fruits. À Drâa-Tafilalet, région qui assure 90% de la production nationale, 56.977 hectares ont été cultivés en palmiers dattiers pour la campagne 2022-2023, soit près de 1.300 hectares de plus que durant la saison précédente, indique la Direction régionale de l’Agriculture, contactée par Le360.

La culture de palmiers dattiers s’étend au niveau de l’axe de Meski Boudnib, ainsi que sur les oasis de Drâa, dans la province d’Ouarzazate et de Tinghir, les oasis du Tafilalet sur les rives de l’Oued Ziz et les oasis de Zagora.

L’enjeu de l’irrigation

Mais rien n’est encore gagné, tempère Mohamed Rachid Hamidi, puisque le gros de la récolte n’est attendu qu’entre septembre et novembre. Pour concrétiser les prometteuses prévisions de cette campagne, les agriculteurs devront répondre dès les prochaines semaines aux besoins en eau des palmiers. «Durant la saison chaude, les besoins des palmiers dattiers en irrigation augmentent. À partir de mai, l’apport en eau d’irrigation des palmiers dattiers se fait généralement trois fois par semaine», rappelle-t-il.

Pour rappel, l’objectif du Maroc est d’augmenter sa production annuelle de dattes à 300.000 tonnes d’ici 2030. Pour atteindre ce volume, un accord d’investissement de 7,47 milliards de dirhams, sur une période de 10 ans, a été conclu entre la fédération professionnelle Maroc Dattes d’une part, et le ministère de l’Agriculture, le ministère de l’Économie et des Finances et le Crédit Agricole de l’autre. Ledit investissement sera financé à hauteur de 3,6 milliards de dirhams par les membres de Maroc Dattes, et de 3,87 milliards de dirhams par la partie étatique.