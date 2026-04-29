Economie

SIAM 2026: Dari Couspate primée lors de la cérémonie de remise des prix

Remise du prix à l’entreprise Dari Couspate lors de la 18e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2026).

Distinguée lors de la 18e édition du SIAM, Dari Couspate a reçu un prix saluant son engagement pour l’innovation et la qualité. L’industriel marocain a profité de ce rendez-vous majeur pour dévoiler ses nouveautés, notamment une gamme lancée en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football.

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Le 29/04/2026 à 18h37

À l’occasion de la 18e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2026), l’entreprise Dari Couspate a été honorée lors de la cérémonie de remise des prix.

Cette distinction récompense Dari pour sa participation remarquée au SIAM, ainsi que pour l’engagement constant de la marque en faveur de l’innovation, de la qualité et du développement de l’agroindustrie nationale.

Porte-drapeau du «Made in Morocco», la marque a profité de cet événement pour exposer ses dernières nouveautés. Les visiteurs ont pu découvrir le couscous aux 5 céréales, le couscous de maïs «Baddaz», ainsi que la gamme «Champions Pasta». Cette édition spéciale, lancée en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF), rend hommage aux performances des sportifs nationaux.

Ces innovations s’inscrivent dans la stratégie de DARI visant à valoriser son savoir-faire industriel, à diversifier son offre et à accompagner l’évolution des attentes des consommateurs à travers des produits authentiques, répondant à des standards de qualité élevés.

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Le 29/04/2026 à 18h37
#Maroc#Dari Couspate#SIAM#Meknès

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