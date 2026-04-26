Economie

SIAM 2026 à Meknès: visiteurs et exposants saluent une édition en nette amélioration

VidéoLes visiteurs et les exposants saluent une nette amélioration de la 18ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), organisée du 20 au 28 avril à Meknès, par rapport aux éditions précédentes. Organisation renforcée, affluence record et diversité accrue des exposants marquent cette édition. Entre opportunités professionnelles et échanges enrichissants, les témoignages recueillis reflètent un engouement croissant et une montée en qualité du salon, désormais vitrine incontournable du secteur agricole national.

Par Lahcen Oudoud et Adil Gadrouz
Le 26/04/2026 à 19h05
#SIAM#SIAM 2026#Salon#Agriculture#visiteurs

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