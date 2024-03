Sécheresse à Casablanca: lancement d’un vaste chantier d’aménagement de sources d’eau destinées à l’arrosage des espaces verts

Tous les moyens sont bons pour économiser l’eau potable et la réserver exclusivement pour les besoins vitaux de la population. «Le Maroc fait face à un stress hydrique structurel. Cette situation nous contraint à chercher des solutions alternatives pour l’arrosage des espaces verts et ne plus compter sur les barrages de la région qui ont vu leurs réserves se réduire à des niveaux alarmants», souligne Ahmed Afilal, vice-président de la commune de Casablanca, en charge de la propreté et de l’eau.

«Des études ont montré l’existence d’un gisement inexploité de ressources hydriques issues d’un certain nombre de sources naturelles éparpillées dans plusieurs quartiers de la ville, notamment à Aïn Diab, Aïn Sebaa et Sidi Bernoussi. La plupart de ces sources ont été enterrées à coup de grands travaux (projets d’aménagement urbain, tramway, etc.)», a-t-il ajouté.

En ces temps de sécheresse, la commune a décidé d’optimiser l’exploitation de ces gisements d’eau douce et de s’en servir pour arroser les espaces verts de la ville. Suite à un appel d’offres lancé par la Société de développement local (SDL) Casa Baïa, le groupement TCN-ITACANAT a été désigné pour mener les travaux d’aménagement de deux sources situées dans la zone de Aïn Diab (Sidi Abderrahmane et Sindibad).

Lire aussi : Casablanca: deux nouvelles stations d’épuration des eaux usées pour arroser les espaces verts et les terrains de golf

Le projet, qui va nécessiter un investissement de l’ordre de 12,8 millions de dirhams, consiste en la construction d’un bassin de 300 mètres cubes, alimentée par les deux sources, dont chacune sera équipée de deux pompes offrant un débit allant de 15 litres par seconde (Sindibad) à 24 litres par seconde (Sidi Abderrahmane). Les travaux vont durer deux mois et demi.

Plan de station de pompage et bache de 300 m3 à Sidi Abderrahmane.

L’eau déversée dans ce bassin servira ensuite à arroser la ceinture verte, sur une distance de 4 kilomètres, allant de la mosquée Hassan II jusqu’au Morocco Mall. Les sociétés en charge de la collecte des déchets et de la propreté à Casablanca vont devoir à leur tour utiliser l’eau provenant de ces sources pour nettoyer les rues, boulevards et trottoirs de la ville.