Santé au travail: comment JESA accompagne les entreprises pour améliorer leur performance HSE

«Élever les normes HSE sur notre continent: comment JESA, une entreprise marocaine, peut-elle aider ses partenaires à fournir une performance HSE de classe mondiale?», était le thème de la conférence organisée le mardi 30 avril par JESA, dans le cadre du 34ème Congrès international de la santé au travail qui se déroule actuellement à Marrakech.

Au cours de cette séance, des responsables de l’entreprise ont présenté à l’auditoire, composé d’experts et de professionnels marocains et étrangers, les initiatives développées par JESA pour améliorer le management HSE (Hygiène Sécurité Environnement) d’entreprises exerçant dans divers secteurs d’activités.

Durant sa présentation, Zakaria Taha, directeur HSE à JESA, a dévoilé les différents outils développés par l’entreprise dans le volet de la santé et la sécurité au travail, ainsi que la digitalisation des procédures au profit de ses partenaires. «L’objectif était de montrer comment JESA, une entreprise marocaine avec un ADN africain, pourra mettre à la disposition de ses clients et partenaires des projets HSE répondant aux normes internationales. Nous voulons aussi une culture du HSE au Maroc et en Afrique en général, et collaborer avec d’autres partenaires pour les faire bénéficier de cette expertise», a-t-il indiqué dans une déclaration pour Le360.

NEFS souhaite élever l’HSE «à un niveau supérieur»

Il a également partagé les étapes de la formation des collaborateurs et des superviseurs des entreprises qui est assurée par JESA Institute et le groupe OCP, à travers des sessions théoriques et des démonstrations en arabe et en français. «Ces formations visent à préparer les travailleurs à exercer en toute sécurité, en faisant face aux risques de santé et de sécurité au travail présents sur le site, et à renforcer les compétences clés des superviseurs afin de garantir un niveau élevé de méthodes et d’outils d’atténuation des risques en matière de santé, de sécurité et d’environnement pour des sites exempts d’incidents», a souligné Zakaria Taha, durant son allocution.

Afin de renforcer ce volet sécuritaire, JESA a créé sa nouvelle marque NEFS (No exception for safety). D’après le directeur du pôle assurance de la compagnie, Craig Hunt, l’objectif est «d’élever l’HSE à un niveau supérieur». Une «philosophie» qui est déployée à tous les niveaux de l’entreprise pour réduire les erreurs et influencer les comportements. «La marque NEFS a été conçue pour exprimer nos valeurs fondamentales, créer une association plus forte avec la HSE, influencer les comportements, aider les gens à comprendre les rôles clés qu’ils jouent dans la HSE, et créer un sens commun de l’objectif», a-t-il expliqué.

«C’est la conviction que chacun a le droit de rentrer chez soi sain et sauf. Il s’agit d’un état d’esprit holistique de prévention et d’absence d’exception. C’est un véritable état d’esprit où la sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons», a-t-il ajouté.

Selon Craig Hunt, JESA a développé une stratégie axée sur la science des facteurs humains pour garantir la réussite de NEFS. «L’approche des facteurs humains fait référence aux caractéristiques environnementales, organisationnelles, humaines et individuelles qui influencent le comportement au travail d’une manière susceptible d’affecter la santé et la sécurité», a détaillé l’expert.

Pour Talal Zouaoui, directeur des fonctions support à JESA, l’entreprise, qui «est à la pointe de l’excellence en ingénierie depuis plus d’une décennie», fournit des solutions innovantes qui stimulent le développement industriel et urbain à travers tout le continent. «Mais notre succès va au-delà des réalisations techniques, car les principes de sécurité et de préservation de l’environnement entre autres, constituent le fondement de nos activités et définissent ainsi l’identité de notre groupe», a-t-il précisé.