JESA, un des participants majeurs au 34ème Congrès international de la santé au travail à Marrakech

La ville de Marrakech abrite depuis le 28 avril et jusqu’au 3 mai 2024, le 34ème Congrès international de la santé au travail (ICOH 2024). Cet évènement qui se tient au Palais des Congrès sous le thème: «Améliorer la recherche et les pratiques en santé au travail», est organisé par la Moroccan Occupational Health Association (MOHA), la faculté de médecine et de pharmacie de l’Université Hassan II de Casablanca, et son unité de santé au travail, en étroite collaboration avec la Commission internationale de la santé au travail (ICOH).

JESA, fournisseur de solutions leader en Afrique dans les services de conception, d’ingénierie, de réalisation de projets et de gestion d’actifs, est l’un des participants majeurs à ce rendez-vous incontournable sur la scène mondiale de la santé au travail, qui enregistre cette année la présence de plus de 1.500 participants tels que les professionnels, chercheurs, académiciens, décideurs politiques, ainsi que les représentants d’organisations internationales.

«La sécurité de nos collaborateurs et de nos partenaires est la pierre angulaire de toutes nos activités»

Son stand, situé au cœur du Palais des Congrès, est très fréquenté par les nombreux visiteurs venus d’horizons divers qui y découvrent les différentes solutions développées par la compagnie. L’une des grandes attractions, c’est sa nouvelle marque NEFS (No exception for Safety) qui confirme l’engagement de l’entreprise envers la sécurité et la santé de ses collaborateurs et des différentes parties prenantes.

«Chez JESA, la sécurité de nos collaborateurs et de nos partenaires est la pierre angulaire de toutes nos activités et de notre business model. C’est une valeur fondamentale ancrée dans notre ADN. JESA a des normes HSE aux standards internationaux. La marque NEFS vient couronner tout le travail qui a été fait pendant les quatorze dernières années. Elle porte une signification profonde liée à l’essence et au souffle de chaque individu», déclare Yassamine Hmala, Associate HSE Engineer à JESA, interrogée par Le360.

D’après notre interlocutrice, l’entreprise accompagne ses employés et contractants de l’écosystème à chaque étape, en veillant à maintenir rigoureusement les normes de sécurité établies par JESA NEFS Enterprise Management System. «Cela nécessite un engagement continu à tous les niveaux, opérationnel, technique, managérial et stratégique, à travers des formations exhaustives organisées quotidiennement sur le terrain par nos équipes HSE compétentes, mais aussi à travers des programmes de formations HSE certifiantes gérées par JESA Institute, avec le support du groupe OCP», explique-t-elle. Et d’ajouter: «Notre objectif est de créer un environnement de travail sûr où chaque individu se sent responsable de sa propre sécurité ainsi que celle des autres.»

Rappelons que JESA est une joint-venture entre le groupe OCP et Worley, leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs, et compte plus de 4.000 collaborateurs avec des bureaux au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au Bénin, au Sénégal et aux États-Unis.