SanlamAllianz: la fusion Sanlam-Allianz redessine le paysage assurantiel marocain

Avec plus de 8 milliards de dirhams de primes émises cumulées, le nouvel ensemble SanlamAllianz se hisse au 4ème rang du marché de l’assurance au Maroc. . DR

Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie panafricaine des groupes Sanlam et Allianz, déjà engagés dans une dynamique de consolidation à l’échelle du continent. Au Maroc, cette opération donne naissance à un ensemble plus robuste, capitalisant sur les complémentarités de deux compagnies solidement implantées.

Avec plus de 8 milliards de dirhams de primes émises cumulées, le nouvel ensemble se hisse au 4ème rang du marché de l’assurance, détenant près de 14% de parts de marché. Il s’impose par ailleurs comme leader de la branche Non-Vie, avec une part de 23%, tout en s’appuyant sur un réseau de distribution particulièrement dense, fort de 750 points de vente à travers le Royaume.

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Au-delà des chiffres, cette fusion ambitionne de générer des bénéfices concrets pour les assurés et les partenaires. L’objectif affiché est d’améliorer la qualité de service, d’enrichir progressivement les offres et les parcours clients, tout en renforçant la capacité d’innovation et la proximité territoriale.

Dans l’immédiat, la priorité est donnée à une transition sans heurts. Les contrats en cours demeurent valables jusqu’à leur échéance, les services continuent d’être assurés normalement et les sinistres restent pris en charge sans interruption, rassure la compagnie dans un communiqué. Les clients n’ont aucune démarche particulière à effectuer et conservent leurs interlocuteurs habituels.

Cette opération marque ainsi le point de départ d’une nouvelle phase de développement. Sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires, elle se traduira dans les prochains mois par l’adoption officielle d’une identité commune: SanlamAllianz. Une bannière appelée à incarner les ambitions du groupe, avec en ligne de mire la construction d’un leader durable de l’assurance au Maroc.