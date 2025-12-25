Woliz lève 2,2 millions de dollars en tour de pré-seed auprès de Sanlam Maroc

Les équipes de Sanlam Maroc et Woliz lors de la conclusion d’un tour de financement en pré-seed de 2,2 millions de dollars.

Woliz et Sanlam Maroc annoncent la conclusion d’un tour de financement en pré-seed de 2,2 millions de dollars, destiné à accompagner le développement d’une plateforme technologique marocaine au service de la digitalisation et de la montée en valeur du commerce de proximité.

Ce partenariat illustre la volonté affirmée de Sanlam Maroc de s’adresser à un secteur stratégique: les commerces de proximité, au cœur de la vie économique et sociale du pays. L’assureur entend accompagner leur modernisation et renforcer leur inclusion financière, contribuant ainsi à dynamiser un maillon essentiel de l’économie locale.

Pour la compagnie d’assurance, il s’agit d’un engagement concret en faveur de l’innovation locale. En s’associant à Woliz, Sanlam Maroc entend, selon son directeur général Yahia Chraibi, «soutenir la modernisation des commerces de proximité, renforcer leur inclusion financière et stimuler l’innovation locale», tout en préparant, à terme, l’extension de ce modèle vers d’autres marchés africains.

Ce partenariat s’inscrit également dans une logique d’innovation ouverte portée par Sanlam Maroc, qui multiplie les initiatives en direction des start-ups à fort potentiel, avec l’ambition de contribuer à un modèle de croissance durable et partagé. Une démarche qui vise à favoriser l’émergence de solutions technologiques locales capables de répondre à des enjeux structurels de l’économie marocaine.

Développée par Woliz, la plateforme s’appuie sur une approche intégrée combinant intelligence artificielle, automatisation des processus et valorisation des données. L’objectif est de structurer un écosystème unifié connectant les commerces de proximité, placés au cœur du dispositif, les industriels et les distributeurs, les acteurs de l’inclusion financière, les institutions publiques, les opérateurs télécoms, les institutions financières, ainsi que les consommateurs finaux.

Pour son fondateur et CEO, Kamal El Hardouzi, le constat de départ est clair: le commerce de proximité constitue «l’infrastructure économique la plus dense du Maroc», mais demeure aussi «l’une des moins outillées technologiquement». L’ambition de Woliz est ainsi de transformer ce réseau fragmenté en un système connecté et intelligent, capable de créer de la valeur pour l’ensemble de l’écosystème.

Cette levée de fonds permettra à Woliz de renforcer durablement son infrastructure technologique et organisationnelle, tout en soutenant le déploiement de la solution sur le terrain. La boîte entend accompagner de manière structurée la transformation du commerce de proximité, en ancrant un modèle pérenne, adapté aux réalités opérationnelles des commerçants. Un partenariat qui, selon Kamal El Hardouzi, donne à la start-up «les moyens de déployer une infrastructure technologique pensée pour durer, capable de réconcilier technologie, inclusion financière et réalité du terrain».

Avec ce tour de pré-seed, Woliz franchit une étape décisive dans la structuration du commerce de proximité en tant qu’infrastructure numérique à part entière. L’ambition est de faire émerger, depuis le Maroc, un modèle opérationnel capable de fédérer durablement les acteurs du secteur, de renforcer l’autonomie des commerçants et de préparer un déploiement progressif vers d’autres marchés.