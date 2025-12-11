Economie

MediOT technology dévoile HC+: une technologie brevetée pour connecter tout le parc biomédical

Health connect+, une solution présentée comme une rupture technologique dans la gestion et la connectivité du parc biomédical.

La startup marocaine MediOT technology vient d’officialiser la publication de son brevet Health connect+ (HC+), un dispositif mêlant edge computing, intelligence artificielle (IA) embarquée et interopérabilité médicale. Une avancée qui promet de connecter et superviser l’ensemble du parc biomédical hospitalier, y compris les équipements les plus anciens.

Par La Rédaction
Le 11/12/2025 à 12h38

MediOT technology a annoncé la publication officielle de son brevet d’invention dédié à Health connect+ (HC+), une solution présentée comme une rupture technologique dans la gestion et la connectivité du parc biomédical. Ce dispositif combine interopérabilité médicale, intelligence artificielle (IA) embarquée et edge computing, avec l’ambition de rendre communicants et supervisables tous les équipements hospitaliers, même les plus anciens ou analogiques.

Au cœur de HC+ se trouve un module avancé d’IA en périphérie (Edge AI), capable d’analyser les données en temps réel, de détecter d’éventuelles anomalies et de surveiller l’intégrité des signaux générés par les appareils médicaux. Cette analyse locale permet également d’anticiper les défaillances, un atout majeur pour renforcer la maintenance préventive. Grâce à une architecture edge, le dispositif reste pleinement opérationnel même en cas d’interruption de connectivité, tout en assurant un haut niveau de sécurité et de confidentialité des données patient.

Lire aussi : Économie de la santé: plus de 60% des soins restent à la charge des ménages

La technologie brevetée permet en outre de convertir et de standardiser les signaux bruts issus d’appareils biomédicaux vers des protocoles internationaux tels que HL7 ou DICOM. Une capacité qui facilite leur intégration aux systèmes d’information hospitaliers et ouvre la voie à une gestion centralisée, cohérente et modernisée du matériel médical.

Avec la publication officielle de ce brevet, MediOT technology marque une étape clé vers l’industrialisation de HC+. L’entreprise estime que cette innovation pourrait contribuer à accélérer la modernisation des infrastructures hospitalières, en offrant une solution flexible, économique et adaptée aux besoins des établissements de santé à l’échelle internationale.

Par La Rédaction
Le 11/12/2025 à 12h38
#brevet#Technologie#Santé#Intelligence artificielle

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Médecine augmentée: comment l’IA et la robotique redéfinissent le système de santé marocain

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca accueille la 3ème édition de l’International e-Health Forum

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La Faculté internationale de médecine dentaire de Rabat célèbre son 10ème anniversaire

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

COP30: le sommet climat paralysé par un incendie sur le site et les divisions sans fin sur les fossiles

Articles les plus lus

1
Préparatifs, portée, le jour d’après: la proclamation d’indépendance de la Kabylie expliquée par Aksel Bellabbaci
2
Effondrement de deux bâtiments à Fès: 22 morts, 16 blessés et des négligences qui interrogent
3
Réserves de change: le Maroc atteint un record historique à 431 milliards de dirhams
4
Le HCP a-t-il cherché à gonfler le taux de croissance de 2024?
5
Historique: le Maroc remporte la bataille du caftan à l’Unesco
6
«La faute à la qualité du bâti et au non respect de la loi»: désolation après la mort de 19 personnes dans l’effondrement de deux immeubles à Fès
7
Caftan marocain: comment Alger a transformé l’UNESCO en arène politique et a subi un cuisant revers
8
Connaissez-vous l’ODM?
Revues de presse

Voir plus