MediOT technology dévoile HC+: une technologie brevetée pour connecter tout le parc biomédical

Health connect+, une solution présentée comme une rupture technologique dans la gestion et la connectivité du parc biomédical.

MediOT technology a annoncé la publication officielle de son brevet d’invention dédié à Health connect+ (HC+), une solution présentée comme une rupture technologique dans la gestion et la connectivité du parc biomédical. Ce dispositif combine interopérabilité médicale, intelligence artificielle (IA) embarquée et edge computing, avec l’ambition de rendre communicants et supervisables tous les équipements hospitaliers, même les plus anciens ou analogiques.

Au cœur de HC+ se trouve un module avancé d’IA en périphérie (Edge AI), capable d’analyser les données en temps réel, de détecter d’éventuelles anomalies et de surveiller l’intégrité des signaux générés par les appareils médicaux. Cette analyse locale permet également d’anticiper les défaillances, un atout majeur pour renforcer la maintenance préventive. Grâce à une architecture edge, le dispositif reste pleinement opérationnel même en cas d’interruption de connectivité, tout en assurant un haut niveau de sécurité et de confidentialité des données patient.

La technologie brevetée permet en outre de convertir et de standardiser les signaux bruts issus d’appareils biomédicaux vers des protocoles internationaux tels que HL7 ou DICOM. Une capacité qui facilite leur intégration aux systèmes d’information hospitaliers et ouvre la voie à une gestion centralisée, cohérente et modernisée du matériel médical.

Avec la publication officielle de ce brevet, MediOT technology marque une étape clé vers l’industrialisation de HC+. L’entreprise estime que cette innovation pourrait contribuer à accélérer la modernisation des infrastructures hospitalières, en offrant une solution flexible, économique et adaptée aux besoins des établissements de santé à l’échelle internationale.