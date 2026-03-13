Economie

Assurance: Sanlam Maroc lance la fusion-absorption d’Allianz Maroc

Les conseils d’administration d’Allianz Maroc et de Sanlam Maroc ont validé les modalités d’un projet de fusion par absorption, prévoyant l’intégration d’Allianz Maroc au sein de Sanlam Maroc à travers un échange d’actions et une augmentation de capital. L’opération, qui reste soumise à plusieurs autorisations réglementaires et à l’aval des actionnaires, devrait entrer en vigueur au début de juillet 2026.

Par La Rédaction
Le 13/03/2026 à 12h34

Les contours de rapprochement entre Allianz Maroc et Sanlam Maroc se précisent. Les conseils d’administration des deux compagnies d’assurance se sont réunis respectivement les 11 et 12 mars 2026, afin d’arrêter les termes du projet de fusion par voie d’absorption par Sanlam Maroc de Allianz Maroc, a indiqué un communiqué conjoint.

La valeur des fonds propres d’Allianz Maroc a été fixée à 2.605 millions de dirhams, a noté la même source, ajoutant que sur cette base, Allianz Maroc et Sanlam Maroc ont fixé une parité d’échange de 2 actions Allianz Maroc pour 5 actions Sanlam Maroc.

La fusion se concrétisera à travers une opération de fusion-absorption d’Allianz Maroc par Sanlam Maroc, qui s’accompagnera d’une augmentation de capital de Sanlam Maroc réservée aux actionnaires d’Allianz Maroc, est-il expliqué.

Cette opération, est-il précisé, sera soumise à des conditions suspensives usuelles, notamment l’obtention du visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) sur le prospectus relatif à la fusion, l’obtention de l’autorisation de la fusion par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), et l’approbation de la fusion par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Allianz Maroc et Sanlam Maroc.

«Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, la fusion-absorption devrait prendre effet au début du mois de juillet 2026», indique le communiqué. À compter de cette date, la société Allianz Maroc sera dissoute de plein droit, sans qu’il y ait lieu à liquidation, conclut-il.

