Assurances: feu vert définitif à la fusion entre Sanlam Maroc et Allianz Maroc

Cette opération, menée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, se traduit par l’apport de l’ensemble des actifs et passifs d’Allianz Maroc à Sanlam Maroc. Elle marque l’aboutissement d’un processus de rapprochement engagé depuis plusieurs mois entre les deux acteurs majeurs du secteur.

La finalisation de la fusion intervient après la levée de l’ensemble des conditions suspensives. Le projet a notamment obtenu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) le 15 juin 2026, sous la référence VI/EM/020/2026. Il a également reçu l’aval de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), conformément à l’article 230 du Code des assurances. Enfin, l’assemblée générale extraordinaire d’Allianz Maroc a approuvé l’opération le jour même, quelques heures avant celle de Sanlam Maroc.

Ces validations successives ont permis de constater le caractère définitif de la fusion, désormais pleinement actée sur les plans juridique, comptable et fiscal.

Dans la foulée, Sanlam Maroc a procédé à une augmentation de capital de 122,5 millions de dirhams. Le capital social passe ainsi de 411,7 millions de dirhams à 534,2 millions de dirhams. Cette opération s’est traduite par l’émission de 1.225.000 actions nouvelles, d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune.

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Ces titres sont attribués aux actionnaires d’Allianz Maroc selon une parité d’échange fixée à deux actions Allianz Maroc pour cinq actions Sanlam Maroc. Leur admission à la cote de la Bourse de Casablanca est prévue pour le 8 juillet 2026.

Sur le plan comptable et fiscal, la fusion prend effet de manière rétroactive au 1er janvier 2026. Cette disposition permet d’unifier les résultats financiers des deux entités sur l’ensemble de l’exercice en cours, facilitant ainsi la lisibilité des performances du nouvel ensemble.

Au-delà de ses implications techniques, cette fusion ouvre une nouvelle phase stratégique pour Sanlam Maroc. Le groupe entend capitaliser sur la complémentarité des expertises, la mutualisation des ressources et le renforcement des capacités opérationnelles issues de l’intégration d’Allianz Maroc.

Dans un secteur en pleine mutation, marqué par une concurrence accrue et des exigences réglementaires renforcées, cette opération pourrait redessiner les équilibres et renforcer la dynamique de concentration à l’œuvre dans l’assurance marocaine.