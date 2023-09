SanlamAllianz: création d’un géant panafricain des assurances

Sanlam, le plus grand fournisseur de services financiers non bancaires d’Afrique, et Allianz, l’un des principaux assureurs et prestataires de services financiers au monde, annoncent avoir reçu les approbations réglementaires à même de leur permettre de créer une joint-venture panafricaine.

Cette joint-venture, SanlamAllianz, offrira selon Aujourd’hui le Maroc de ce mercredi 6 septembre 2023, une gamme complète de produits d’assurance et de services financiers à des particuliers et entreprises de 27 pays africains.

La joint-venture ambitionne de se positionner parmi les trois premiers acteurs, tant en termes de part de marché qu’en termes de rentabilité, dans les marchés où elle possède des représentations pour y offrir ses produits et services.

Heinie Werth, l’actuel CEO de Sanlam Emerging Markets, a été nommé CEO de SanlamAllianz. Au cours de sa carrière de 25 ans auprès de Sanlam, il a mené à bien différentes missions, dont celle de directeur financier.

La joint-venture devrait avoir une valeur d’entreprise combinée (GEV) d’environ 1,8 milliard de dollars. Parmi les marchés visés, celui de la Namibie, mais celui de l’Afrique du Sud s’en trouve exclu.

Selon Christopher Townsend, membre du Conseil d’administration d’Allianz SE, «SanlamAllianz a la capacité de conquérir des positions de leader sur tous les marchés clés, tant dans les branches de l’assurance Non-vie que de l’assurance Vie. Grâce à ce puissant partenariat, nous avons l’ambition de libérer le potentiel de plusieurs marchés africains à forte croissance».

Et pour Paul Hanratty, CEO de Sanlam, «la joint-venture marque une avancée significative dans la mise en œuvre de la stratégie du groupe Sanlam que nous avons initiée au cours des dernières années. Les opportunités d’améliorer la pénétration de l’assurance en Afrique sont nombreuses pour les compagnies qui disposent d’une bonne solidité financière, utilisent les économies d’échelle, les nouvelles technologies et qui démontrent un engagement réel pour le service client. Nous pensons que SanlamAllianz possède tous les atouts pour réussir dans cette nouvelle aventure».