Assurance: Sanlam et Allianz officialisent leur co-entreprise SanlamAllianz

SanlamAllianz, c’est le nom de la co-entreprise créée par l’assureur sud-africain Sanlam et le géant allemand Allianz. Dans un communiqué publié ce mardi 5 septembre, les deux groupes annoncent l’entrée en vigueur de leur partenariat annoncé depuis mai 2022, après avoir reçu les autorisations réglementaires nécessaires à la création de cette joint-venture.

Selon les deux structures, cette entité «donnera naissance à la première société panafricaine de services financiers non bancaires», et offrira des produits d’assurances et services financiers à des particuliers et entreprises dans 27 pays africains. «La Namibie sera incluse ultérieurement, tandis que l’Afrique du Sud est exclue de l’accord», précisent-ils.

Une valeur combinée de 2 milliards de dollars

Cette co-entreprise, qui devrait avoir une valeur combinée d’environ 35 milliards de rands (environ 2 milliards de dollars), ambitionne de figurer parmi les trois premiers acteurs en termes de part de marché et de rentabilité sur les marchés où elle sera active.

Sanlam détiendra 60% des parts et Allianz les 40% restants. «Nous sommes convaincus que SanlamAllianz créera de la valeur significative pour les clients, les actionnaires et les autres parties prenantes. L’expertise et les ressources combinées de nos entreprises respectives nous permettront de fournir des solutions et des services innovants pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients sur le continent africain», a déclaré Paul Hanratty, PDG de Sanlam.

Sanlam et Allianz sont présents au Maroc à travers leurs filiales respectives Sanlam Maroc (ex-Saham Assurances) et Allianz Assurance Maroc. La première était la 5ème compagnie d’assurance dans le Royaume en 2022 avec une part de marché de 10,9%, tandis que la seconde avait une part de 2,73%.

Dans une décision datée du 5 juin 2023, le Conseil de la concurrence avait demandé à ces deux filiales de continuer à opérer en tant qu’entités concurrentes et indépendantes l’une de l’autre et évoqué des risques de conglomérat ou de concentration excessive dans plusieurs villes du Royaume après leur fusion.