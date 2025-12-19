Economie

Saïdia Mediterrania s’allie à TUI France pour renforcer son rayonnement international

Cérémonie de la signature d’un accord stratégique entre la société de développement Saïdia et TUI France.

La société de développement Saïdia signe un accord stratégique avec TUI France et renforce son positionnement sur les marchés internationaux.

Par La Rédaction
Le 19/12/2025 à 12h08

La société de développement Saïdia, détenue conjointement par Madaëf, branche tourisme du groupe CDG, et par Ithmar, fonds souverain marocain, annonce la signature d’un accord stratégique avec le groupe TUI France, leader mondial du tourisme.

Ce partenariat structurant marque une nouvelle étape dans le développement et le renforcement du positionnement international de Saïdia Mediterrania, indique la société de développement dans un communiqué.

«En s’associant à TUI France, Saïdia Mediterrania bénéficie de l’expertise et de la force de frappe commerciale d’un acteur de référence du tourisme international», souligne-t-elle. Cet accord, ajoute-t-elle, témoigne de la confiance accordée par TUI France au potentiel de Saïdia Mediterrania, en tant que destination balnéaire intégrée, dotée d’infrastructures hôtelières, de loisirs et de golf conformes aux standards des marchés internationaux.

Structuration de la saison touristique

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie portée par la branche tourisme Madaëf-groupe CDG, visant à renforcer la visibilité de la destination sur les marchés européens, à soutenir la structuration de la saison touristique et à consolider la dynamique commerciale de Saïdia Mediterrania, est-il noté.

Il contribue également à la création de valeur pour l’ensemble de l’écosystème régional, en accompagnant le développement économique et touristique du territoire.

«Avec la signature de cet accord, Saïdia Mediterrania franchit une étape clé dans sa trajectoire de développement, affirmant son ambition de s’imposer durablement comme une destination touristique majeure sur la scène internationale», conclut-elle.

#saïdia#Saïdia Mediterrania#Tourisme

Economie

Tourisme

Economie

