Réserves d’or: avec un stock de 22 tonnes, le Maroc se maintient au 63ème rang mondial

Sans surprise, au terme de l’année 2024, le stock d’or détenu par Bank Al-Maghrib est resté stable à 711.032 onces, soit l’équivalent de 22,12 tonnes, indique Bank Al-Maghrib dans son dernier rapport annuel.

En revanche, la contre-valeur de ces réserves affiche une hausse de 29% en glissement annuel, atteignant 18,78 milliards de dirhams, sous l’effet de l’appréciation du cours de l’or. Fin 2024, le prix de l’once d’or s’élevait à 26.415 dirhams, contre 20.439 dirhams une année auparavant.

Avoirs et placements en or

2024 2023 Prix de l’once d’or (en DH) 26.415 20.439 Quantité en onces d’or 711.032 711.032 Maroc 4.855 4.855 Étranger 706.177 706.177 Valeur de marché (en milliers de DH) 18.781.915 14.532.787 Stock d’or (en tonnes) 22,12 22,12

Source: BAM

Dans le dernier classement publié par le Conseil mondial de l’Or (CMO), recensant les pays possédant les plus grandes réserves en or, le Maroc conserve sa 63ème place, derrière l’Égypte (32ème, avec 129 tonnes), l’Algérie (27ème, avec 174 tonnes), le Kazakhstan (19ème, avec 306 tonnes), l’Arabie saoudite (17ème, avec 323 tonnes) ou encore la Turquie (10ème, avec 635 tonnes).

Les États-Unis, avec leurs 8.133 tonnes, restent le pays qui détient la plus grande réserve d’or au monde. L’Allemagne et l’Italie suivent avec 3.350 tonnes et 2.452 tonnes.

La France n’est pas en reste et dispose d’une réserve d’or de 2.437 tonnes, suivie de la Russie, avec 2.330. La Chine possède 2.299 tonnes et la Suisse 1.040 tonnes. Ce classement a été établi en se référant aux chiffres arrêtés à fin juin 2025.

Interrogé à plusieurs reprises à ce sujet, le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, estime que les réserves en or au Maroc, qui représentent environ 5,4 % des réserves totales de change, sont en accord avec la moyenne observée à l’échelle mondiale.

Même si l’or est considéré comme une valeur refuge, Abdellatif Jouahri affirme que sa gestion en tant que composante des réserves de change présente des défis spécifiques et doit être effectuée dans le respect des principes de la Banque centrale, notamment en termes de liquidité et de sécurité.

Pour Bank Al-Maghrib, à la différence des devises, l’or ne peut pas être mobilisé aussi facilement pour des interventions immédiates sur le marché des changes, ce qui limite son utilité dans certaines situations urgentes de besoin de liquidité.