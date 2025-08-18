Economie

Réserves d’or: avec un stock de 22 tonnes, le Maroc se maintient au 63ème rang mondial

Des lingots d'or (photo d'illustration).. DR

Alors que les réserves en or de Bank Al-Maghrib sont restées stables à leur niveau habituel, avoisinant les 22 tonnes, leur valeur s’est nettement appréciée de 29% en une année, pour atteindre les 18,7 milliards de dirhams à fin décembre 2024, résultat de la hausse du cours du métal précieux sur les marchés internationaux.

Par Wadie El Mouden
Le 18/08/2025 à 12h50

Sans surprise, au terme de l’année 2024, le stock d’or détenu par Bank Al-Maghrib est resté stable à 711.032 onces, soit l’équivalent de 22,12 tonnes, indique Bank Al-Maghrib dans son dernier rapport annuel.

En revanche, la contre-valeur de ces réserves affiche une hausse de 29% en glissement annuel, atteignant 18,78 milliards de dirhams, sous l’effet de l’appréciation du cours de l’or. Fin 2024, le prix de l’once d’or s’élevait à 26.415 dirhams, contre 20.439 dirhams une année auparavant.

Avoirs et placements en or

20242023
Prix de l’once d’or (en DH)26.41520.439
Quantité en onces d’or711.032711.032
Maroc4.8554.855
Étranger706.177706.177
Valeur de marché (en milliers de DH)18.781.91514.532.787
Stock d’or (en tonnes)22,1222,12

Source: BAM

Dans le dernier classement publié par le Conseil mondial de l’Or (CMO), recensant les pays possédant les plus grandes réserves en or, le Maroc conserve sa 63ème place, derrière l’Égypte (32ème, avec 129 tonnes), l’Algérie (27ème, avec 174 tonnes), le Kazakhstan (19ème, avec 306 tonnes), l’Arabie saoudite (17ème, avec 323 tonnes) ou encore la Turquie (10ème, avec 635 tonnes).

Les États-Unis, avec leurs 8.133 tonnes, restent le pays qui détient la plus grande réserve d’or au monde. L’Allemagne et l’Italie suivent avec 3.350 tonnes et 2.452 tonnes.

La France n’est pas en reste et dispose d’une réserve d’or de 2.437 tonnes, suivie de la Russie, avec 2.330. La Chine possède 2.299 tonnes et la Suisse 1.040 tonnes. Ce classement a été établi en se référant aux chiffres arrêtés à fin juin 2025.

Lire aussi : Réserves de change: Mais pourquoi l’or intéresse si peu Bank Al-Maghrib?

Interrogé à plusieurs reprises à ce sujet, le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, estime que les réserves en or au Maroc, qui représentent environ 5,4 % des réserves totales de change, sont en accord avec la moyenne observée à l’échelle mondiale.

Même si l’or est considéré comme une valeur refuge, Abdellatif Jouahri affirme que sa gestion en tant que composante des réserves de change présente des défis spécifiques et doit être effectuée dans le respect des principes de la Banque centrale, notamment en termes de liquidité et de sécurité.

Pour Bank Al-Maghrib, à la différence des devises, l’or ne peut pas être mobilisé aussi facilement pour des interventions immédiates sur le marché des changes, ce qui limite son utilité dans certaines situations urgentes de besoin de liquidité.

Par Wadie El Mouden
Le 18/08/2025 à 12h50
#or#banque centrale#Réserves de change

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tissu productif, retraites… Ce qu’il reste à faire selon Abdellatif Jouahri

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Roi reçoit le wali de Bank Al-Maghrib

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le e-Dirham, future monnaie numérique: BAM accélère sa mue digitale

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Dirham numérique: Bank Al-Maghrib passe à la seconde phase d’expérimentation

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Passage à la deuxième étape de la réforme du régime de change: ce qui va changer

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

L’IFSB trace la voie d’une finance islamique plus résiliente et globalement intégrée

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Transferts des MRE: le Maroc décroche un accord clé avec la France face à une directive européenne menaçante

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Comment le Maroc entend faire face à la directive européenne menaçant de bloquer les transferts des MRE

Articles les plus lus

1
Agadir: le ras-le-bol monte avec les bouchons sur la route vers Taghazout
2
Les poètes ont toujours raison
3
Réserves d’or: avec un stock de 22 tonnes, le Maroc se maintient au 63ème rang mondial
4
Salim Djellab, faux élu français et vrai propagandiste du Polisario: itinéraire d’un agent d’influence ordinaire
5
La boîte noire de la diplomatie algérienne: les confidences d’Abdelmajid Adjali sur le séparatisme
6
Anticiper, neutraliser, protéger ou comment le Maroc a hissé son renseignement au rang d’arme stratégique
7
Tindouf, l’enfermement organisé: le huis clos des séquestrés
8
Mandats d’arrêt, refus d’accès et humiliations: la France intensifie ses frappes contre l’Algérie
Revues de presse

Voir plus