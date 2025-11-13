Economie

Réseaux intelligents: la Smart Grid pour une énergie durable et connectée

An electricity transmission tower and wind turbines are pictured at the Adani Green Renewable Energy Plant in Khavda, in India's Gujarat stUne tour de transmission d'électricité et des éoliennes sont photographiées à la centrale d'énergie renouvelable Adani Green en Inde, le 15 octobre 2024

Une tour de transmission d'électricité et des éoliennes.. AFP or licensors

Revue de presseAvec le lancement par l’ONEE de la première plateforme Smart Grid d’Afrique, le Maroc confirme son ambition de devenir un modèle continental en matière de transition énergétique. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Par La Rédaction
Le 13/11/2025 à 23h01

En ce début de décennie, le Maroc franchit une étape déterminante vers l’avenir énergétique avec le lancement par l’ONEE de la première plateforme Smart Grid d’Afrique. Cette innovation, installée au Centre des sciences et techniques de l’électricité (CSTE), ouvre la voie à une gestion plus intelligente, plus durable et plus participative de l’énergie, indique le magazine Challenge dans une analyse dédiée. Financé par la Banque africaine de développement pour un montant dépassant les 4 millions de dirhams, ce projet symbolise la volonté du Royaume de consolider sa position de leader africain de la transition énergétique.

Depuis la COP-22 à Marrakech, le Maroc a multiplié les initiatives pour verdir son économie et moderniser ses infrastructures. Sous l’impulsion du Souverain, le pays a misé sur les énergies renouvelables, la production décentralisée et désormais les réseaux intelligents, conformément aux orientations du Nouveau Modèle de Développement qui promeut un accès compétitif à une électricité propre et efficace sur tout le territoire. Avec la création du Smart Grids Test Lab dans la ville verte de Benguérir, intégré à la plateforme Green & Smart Building Park, le Maroc se dote également d’un centre de recherche unique en Afrique, dédié à l’expérimentation et à l’innovation dans le domaine des réseaux électriques du futur.

Les Smart Grids vont profondément transformer notre manière de produire, de consommer et de gérer l’énergie, explique Challenge. Grâce à une technologie de surveillance et de pilotage en temps réel, ces réseaux permettent d’ajuster instantanément la distribution d’électricité en fonction de la demande, évitant ainsi le gaspillage et les déséquilibres. Ils facilitent aussi l’intégration des énergies renouvelables intermittentes, comme le solaire et l’éolien, dans le réseau national, rendant possible un mix énergétique plus vert et plus stable.

Cette révolution ouvre également la voie à la production décentralisée. Désormais, chaque citoyen ou entreprise peut devenir acteur de la transition énergétique en produisant sa propre électricité à partir de panneaux solaires ou d’éoliennes domestiques, injectant l’excédent directement dans le réseau. Les compteurs intelligents, véritables piliers de ce nouveau système, transmettent les données de consommation en temps réel. Ils offrent aux utilisateurs une visibilité précise sur leur usage énergétique, leur permettant de réduire leurs pertes, d’adopter de meilleures pratiques et d’investir dans des équipements plus performants, lit-on dans Challenge.

Cité par le magazine, le consultant en transition énergétique Said Guemra souligne que ces technologies relient le monde de l’électricité à celui du numérique. Grâce à la Big Data, chaque foyer ou entreprise peut suivre son profil énergétique, détecter les gaspillages et même identifier des anomalies invisibles, comme des fuites d’eau ou des surconsommations nocturnes. Les gains d’efficacité peuvent atteindre jusqu’à 40 %, traduisant une avancée majeure vers la sobriété énergétique.

Le déploiement à grande échelle de ces solutions représente certes un chantier complexe, mais porteur de promesses considérables. L’installation progressive de compteurs intelligents, déjà amorcée depuis 2021 pour les gros consommateurs, marque la première étape vers une gestion optimisée du réseau. Ces outils permettront aux distributeurs de mieux équilibrer l’offre et la demande, d’intégrer plus efficacement les énergies renouvelables et de répondre plus rapidement aux variations du réseau.

Les experts s’accordent à dire que la réussite de cette transition reposera sur une double dynamique, soit des investissements soutenus dans les infrastructures et une implication active des citoyens. L’adoption généralisée des compteurs intelligents, couplée à une législation incitative, permettra de moderniser le système électrique tout en plaçant les usagers au cœur du changement.

À l’échelle mondiale, le marché des Smart Grids connaît une croissance fulgurante. Évalué à plus de 60 milliards de dollars en 2023, il devrait progresser de plus de 10% par an d’ici 2032, porté par la digitalisation du secteur énergétique et la nécessité de réduire les émissions de carbone. Dans ce contexte, le Maroc se positionne avec clairvoyance sur un créneau d’avenir où l’innovation, la durabilité et la souveraineté énergétique se rejoignent.

Par La Rédaction
Le 13/11/2025 à 23h01
#Transition énergétique#Electricité#ONEE

