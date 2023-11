L’ONEE lance la première plateforme Smart Grid en Afrique

Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’Office national de l'électricité et de l’eau potable (ONEE), et Abel Didier Tella, directeur général de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique (ASEA), lors de l'inauguration de la plateforme Smart Grid de l'ONEE, mardi 31 octobre à Casablanca.

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) lance la première plateforme Smart Grid en Afrique au Centre des sciences et techniques de l’électricité (CSTE), à Casablanca. Nécessitant un investissement se montant à plus de 373.000 euros (soit plus de 4 millions de dirhams), ce projet est entièrement financé par la Banque africaine de développement (BAD), indique un communiqué de l’ONEE.

La plateforme Smart Grid, composée de deux centrales solaires photovoltaïques de 40 kWc (kilowatt-crête), d’une éolienne de 1 kWc, d’une station météorologique, d’un système de monitoring SCADA et d’autres équipements technologiques, permettra, entre autres, de maîtriser l’intégration des sources intermittentes d’énergie renouvelable dans les réseaux électriques à travers la mise en application de techniques modernes innovantes dans la supervision des Smart Grids.

Selon l’ONEE, cette plateforme permettra également le développement des capacités techniques et pédagogiques du CSTE en tant que Centre d’excellence panafricain, ainsi que la montée en compétences dans les moyens de télécommunication modernes et les outils de prévision de production renouvelable au service des Smart Grids.

Un centre de formation de dernière génération

À travers ce projet, l’ONEE ambitionne de relever davantage le positionnement de son Centre des sciences et techniques de l’électricité en un centre de formation de dernière génération, en s’appuyant sur des technologies modernes, des formateurs hautement qualifiés et des outils pédagogiques avancés, signale l’Office.

À noter que dans le cadre de sa politique de renforcement de la coopération Sud-Sud, l’ONEE reçoit chaque année en moyenne une centaine de cadres et techniciens de différents pays d’Afrique subsaharienne, qui viennent suivre des formations dans les métiers de l’électricité au sein du CSTE, sélectionné depuis 2013 comme Centre d’excellence par le Réseau africain des centres d’excellence en électricité.