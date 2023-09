Reprise de l’exploitation de la mine d’argent de Zgounder

La compagnie d’exploration minière Aya Gold & Silver, cotée à Toronto, annonce que les employés et les entrepreneurs de sa mine d’argent de Zgounder, située à 100 km de Marrakech, sont sains et saufs, et qu’aucun blessé n’a été enregistré sur le site minier.

Dans un communiqué repris par le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du 12 septeùmbre, Aya Gold & Silver a noté également que suite au séisme, la production à Zgounder, dans la région d’Agadir, «a été suspendue pendant 24 heures afin de procéder à une évaluation géotechnique de la mine et de son infrastructure», lit-on. Aucun dommage à l’infrastructure n’a été signalé, affirme la compagnie.

Cité dans le communiqué publié par la compagnie juste après le drame d’Al Haouz, le président directeur général, Benoit La Salle, s’est dit attristé par le drame. «Nous sommes choqués et attristés par les pertes en vies humaines causées par le séisme et adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple du Maroc», a-t-il déclaré.

«Aya se tient aux côtés du peuple du Maroc et continue d’offrir une assistance à la communauté régionale. Nos équipes de santé et d’exploitation ont été immédiatement mobilisées et fournissent un soutien ciblé à la région de Taroudant sous la direction des autorités locales depuis la survenue de la catastrophe», indique la compagnie minière.