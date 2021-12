© Copyright : Ferchi - MAP

Sur les 13 milliards de dirhams d’arriérés de TVA, que le chef du gouvernement a promis de rembourser aux entreprises du secteur privé d’ici la fin du mois d’avril 2022, un montant de 2,5 milliards de dirhams a déjà été débloqué, a indiqué, ce jeudi 23 décembre 2021, Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement.

Le gouvernement est déterminé à tenir son engagement de restituer la totalité du stock des arriérés de TVA dus aux entreprises du secteur privé, qui s’élève à 13 milliards de dirhams, a indiqué, ce jeudi 23 décembre, Mustapha Baitas, lors de son point de presse hebdomadaire.

Selon le porte-parole du gouvernement, une enveloppe de 2,5 milliards de dirhams a été débloquée, «au cours de ces derniers jours» par l’Etat en faveur des entreprises concernées. Un montant de 1,5 milliard de dirhams suivra «la semaine prochaine, soit avant la fin de l’année 2021», a fait savoir le porte-parole du gouvernement. Au total donc, 4 milliards de dirhams de crédit TVA seront restitués aux entreprises concernées d’ici la fin de cette année.

Les 9 milliards de dirhams restant le seront d’ici la fin du mois d’avril 2022, conformément à la promesse faite par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à la Chambre des représentants, le 29 novembre dernier.

Ces remboursements permettront aux entreprises, principalement les petites et moyennes, de disposer de liquidités importantes, dans un contexte de crise et ainsi renforcer leur investissement et leur développement.

L’annonce avait été accueillie avec satisfaction par le patronat, la qualifiant de «signal très positif» donné aux opérateurs économiques, les TPME en particulier, dont la trésorerie est sous pression, notamment en raison de la crise liée au Covid-19 qui se poursuit.

Rappelons également que la Direction générale des impôts (DGI) a déjà promis de rembourser un minimum de 1 milliard de dirhams d’ici fin décembre prochain, essentiellement en faveur des TPME, suite à une réunion entre le directeur général des impôts par intérim, Khalad Zazou, et les membres de la CGEM, le vendredi 26 novembre.