Dans une déclaration pour Le360, le président de la CGEM se réjouit de l’annonce faite par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, concernant le remboursement, d’ici avril 2022, de l’ensemble du stock des arriérés de TVA, dû au secteur privé par l’Administration, lequel s’élève à 13 milliards de dirhams.

Lors de son premier grand oral mensuel devant la Chambre des représentants, ce lundi après-midi, 29 novembre 2021, le chef du gouvernement a annoncé que le stock des crédits de TVA, qui s’élève à 13 milliards de dirhams, sera entièrement remboursé d’ici la fin du mois d’avril 2022.

«Ce remboursement permettra aux entreprises, et en particulier aux TPE et aux PME, de reconstituer leur trésorerie et de faire preuve de résilience face à la crise», a déclaré Aziz Akhannouch.

Régissant à cette annonce, le président de la CGEM, Chakib Alj, estime qu’il s’agit d’un «message fort» et d’un «signal très positif» donnés aux opérateurs économiques, les TPME en particulier, dont la trésorerie est sous pression, notamment en raison de la crise liée au Covid-19 qui se poursuit.

Cette décision est aussi en phase avec les recommandations du rapport sur le nouveau modèle de développement et des Assises sur la fiscalité de 2019, pour atteindre la neutralité de la TVA en tant que priorité économique, a ajouté le président du patronat.

Pour rappel, sur ces 13 milliards de dirhams, la Direction générale des impôts (DGI) a déjà promis de rembourser un minimum de 1 milliard de dirhams d’ici fin décembre prochain, essentiellement en faveur des TPME. L’annonce avait été faite le vendredi 26 novembre, suite à une réunion entre le directeur général des impôts par intérim, Khalad Zazou, et les membres de la CGEM.