Reconstruction d’Al Haouz: l’Union européenne apporte son concours

Dans le cadre d’une action concertée entre l’Union Européenne (UE) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Commission Européenne annonce l’adoption d’un soutien budgétaire de 177 millions d’euros en faveur du Maroc pour son programme de reconstruction post-séisme. Un engagement significatif de la BEI se profile également, avec un prêt de 1 milliard d’euros sur 5 ans, garanti par l’UE, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du mardi 26 décembre.

«L’évaluation en cours du prêt suggère que les fonds pourraient être alloués à la reconstruction d’infrastructures essentielles telles que des écoles, des routes et des hôpitaux, en intégrant des solutions durables et résilientes au climat», lit-on, sur la base d’informations publiées par la Commission Européenne.

L’appui budgétaire de l’UE sera déployé pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment le soutien direct aux personnes affectées par le séisme à travers la mise à disposition de logements rénovés ou reconstruits. De plus, il contribuera à la relance des services publics, en mettant l’accent sur la santé et l’éducation, sur la base d’infrastructures fonctionnelles. L’initiative vise également à stimuler l’activité économique et à renforcer la cohésion territoriale dans les régions touchées par le séisme.

«La dimension sociale et environnementale de l’aide sera renforcée, avec pour objectif de réduire la vulnérabilité des communautés et des institutions face aux catastrophes naturelles futures», lit-on encore.

Cette approche s’inscrit dans une perspective plus large visant à capitaliser sur d’autres réformes structurelles soutenues par les programmes de l’UE, notamment dans des domaines tels que la décentralisation et l’amélioration de l’accès aux services publics tels que l’eau potable, les soins de santé, l’éducation et la protection sociale.