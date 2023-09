Recherche nucléaire: le CNESTEN signe deux mémorandums d’entente avec une compagnie chinoise et un institut coréen

Le premier accord a été signé entre Hamid Marah, directeur général du CNESTEN, et Yuan Xu, président de la Compagnie nationale nucléaire chinoise Outre-Mer (CNOS), en présence d’Azzeddine Farhane, ambassadeur du Royaume du Maroc auprès des organisations internationales à Vienne.

«Le CNESTEN et le CNOS visent, à travers ce mémorandum d’entente, à réaliser des projets dans les différents thématiques et domaines d’intérêt commun en sciences et technologies nucléaires. Ce mémorandum prévoit également l’échange d’experts, l’organisation de sessions de formation et des manifestations scientifiques et techniques», indique le centre dans un communiqué.

Cette collaboration sera aussi «mise en faveur de l’ouverture sur l’environnement de notre région d’Afrique et au-delà, contribuant, ainsi, au développement des différents secteurs socio-économiques à travers les applications pacifiques des sciences et technologies nucléaires».

Quant au deuxième mémorandum d’entente, il a été paraphé avec l’Institut coréen de recherche sur l’énergie atomique (KAERI). L’objectif, souligne le CNESTEN, est de «réaliser des projets d’intérêt commun avec cet institut coréen, et ce, dans les différentes thématiques des sciences et technologies nucléaires pour une meilleure contribution au développement socio-économique de notre pays».

Rappelons que le CNESTEN a été désigné «Centre international basé sur les réacteurs de recherche» (ICERR) par l’AIEA au cours de cette 67ème session ordinaire de la Conférence générale de l’organisation. Couvrant la période 2023-2027, cette désignation permettra au CNESTEN, premier centre de recherche en Afrique à la recevoir, de mener deux types de formations, à savoir «Education and Training» (éducation et formation) et «Hands-on Training» (formation pratique).