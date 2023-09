Le CNESTEN désigné Centre international basé sur les réacteurs de recherche par l’AIEA

Azzeddine Farhane, ambassadeur du Maroc en Autriche, Hamid Marah, DG du Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), et Rafael Grossi, DG de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), lors de la cérémonie de désignation du CNESTEN comme Centre international basé sur les réacteurs de recherche par l’AIEA, le lundi 25 septembre à Vienne, en Autriche.

Depuis le lundi 25 septembre, le Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN) est le premier centre de recherche en Afrique à recevoir la désignation de «Centre international basé sur les réacteurs de recherche» (ICERR), octroyée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Cette désignation, qui couvre la période 2023-2027, permettra au CNESTEN de mener deux types de formations, à savoir «Education and Training» (Éducation et formation) et «Hands-on Training» (Formation pratique).

L’accord de désignation a été signé en marge de la 67ème Conférence générale de l’AIEA, qui se tient du 25 au 29 septembre au siège des Nations unies en Autriche, avec la participation d’une délégation conduite par Azzeddine Farhane, ambassadeur du Maroc à Vienne et représentant permanent du Royaume auprès des organisations internationales dans la capitale autrichienne. La cérémonie de signature a été précédée par une réunion de travail de la délégation marocaine avec Rafael Grossi, Directeur général de l’AIEA.

Avec cette désignation, le CNESTEN s’ajoute à une liste des six ICERR reconnus par l’AIEA à l’échelle internationale, sis aux États-Unis, en Russie, en Belgique, en France, en Roumanie et en Corée du Sud. En janvier 2021, le CNESTEN, avait été désigné Centre collaborateur de l’AIEA, devenant la première institution nucléaire en Afrique à coopérer avec l’Agence dans différents domaines des applications nucléaires.

Lors de la même cérémonie de signature, le Centre national de la recherche technique et scientifique (CNRST) a été reconnu par l’AIEA comme Centre collaborateur de l’agence en biologie moléculaire et en génomique fonctionnelle.

D’autres structures marocaines consacrées par l’AIEA

Dans les prochains jours, deux autres structures scientifiques marocaines recevront à leur tour de nouvelles consécrations par l’AIEA. Il s’agit de l’Institut national d’cncologie de Rabat, qui sera désigné Centre d’excellence de l’AIEA; de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), qui signera un accord avec l’AIEA portant sur l’établissement d’une école régionale de radioprotection en Afrique.

Outre l’ambassadeur Azzeddine Farhane, la délégation marocaine à la 67ème Conférence générale de l’AIEA comprend également Saïd Mouline, Directeur général de l’AMSSNuR, Hamid Marah, Directeur général du CNESTEN, Jamila El Alami, Directrice générale du CNRST, Raouf Mohsine, Directeur général du CHU Ibn Sina, ainsi que Khalid Hessouni, Directeur de l’Institut national d’oncologie à Rabat.. .