Recettes douanières: un nouveau record de 144,8 milliards en 2024

Dans son nouveau rapport d’activité, publié ce mardi 26 août, l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) annonce avoir atteint un nouveau record en 2024, avec des recettes douanières qui s’élèvent à 144,8 milliards de dirhams. Ce chiffre, en progression de 9,2% par rapport à l’année précédente, où les recettes s’élevaient à 132,5 MMDH, confirme la bonne santé de l’économie nationale.

Cette performance s’explique principalement par la hausse des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la taxe intérieure de consommation (TIC) et du droit d’importation (DI), indique l’ADII dans son rapport d’activité au titre de l’exercice 2024.

Par rapport aux prévisions de la Loi de Finances 2024, les recettes douanières ont atteint 104,9% en droit payé et 108,1% en droit constaté, précise la même source.

La structure des recettes douanières budgétaires en 2024 a été marquée par le recul de la part des TIC de 1 point (soit 27% en 2024 contre 26% en 2023) au profit de la TVA qui représente 62% des réalisations et du DI représentant 12% des recettes.

Par rubrique, les recettes de la TVA ont progressé de 11,9%, atteignant 84,9 MMDH contre 75,8 MMDH en 2023, tirées notamment par la hausse de 16,1% de la TVA sur les autres produits hors énergie.

Les recettes au titre du DI ont évolué de 8,5% pour atteindre 1,374 MMDH, en raison notamment de la forte progression sur les ovins, les smartphones et certains appareils électriques.

Par ailleurs, toute l’année 2024 a été marquée par la mesure de suspension de la perception du droit d’importation sur le blé tendre et le blé dur, les fèves, les haricots communs, les lentilles, les pois chiches, certaines graines oléagineuses et les huiles brutes ainsi que les bovins domestiques.

Concernant la TIC sur les produits énergétiques, elle a connu une hausse de 11,8% par rapport à l’année 2023 en raison de la progression des recettes de la TIC sur le gasoil de 12,6%, et sur le supercarburant de 9,6%.

La TIC sur les tabacs manufacturés a augmenté de 8,3% par rapport à l’année précédente, suite à la progression des mises à la consommation des tabacs de 14,8% en passant de 7,353 MMDH en 2023 à 8,441 MMDH en 2024. La production locale a enregistré une quasi-stagnation, soit 6,318 MMDH en 2024 contre 6,281 MMDH réalisée en 2023.

Pour sa part, la TIC hors énergie et tabacs a affiché une progression de 21,9%, soit +650,3 millions de dirhams.

En 2024, les recettes douanières budgétaires en droits constatés ont contribué à hauteur de 41,2% dans les recettes fiscales contre 42,4% en 2023. Rapportées au PIB, ces recettes ont constitué 9,6% en 2024 contre 9,1% en 2023.