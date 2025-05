Analyse des risques douaniers: l’ADII se met à l’intelligence artificielle

Le siège de l'Administration des douanes et impôt indirects, à Rabat.

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) intègrera bientôt les technologies d’intelligence artificielle (IA) dans les processus d’analyse et de gestion des risques douaniers. Cette nouveauté découle d’un projet ambitieux initié par l’ADII, en collaboration avec l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et le Secrétariat d’État à l’économie de la confédération suisse (SECO), comme l’a annoncé l’administration douanière.

«Ce projet novateur, axé sur le ciblage et l’analyse prédictive, s’inscrit pleinement dans les efforts de digitalisation avancée engagés par l’ADII afin de renforcer l’efficacité de ses contrôles tout en facilitant les échanges commerciaux licites», note-t-elle.

Lancé officiellement le 19 mai 2025 à Rabat, le projet a immédiatement enchaîné avec une mission technique (du 19 au 23 mai) au siège de l’ADII. Menée par des experts internationaux de l’OMD, cette mission a permis d’évaluer précisément les progrès de l’ADII en automatisation des données et en ciblage des risques, posant ainsi les jalons d’un plan d’action structuré, d’après l’administration douanière.