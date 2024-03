Ramadan: en chiffres, l’évolution des prix des fruits et des légumes au marché de gros de Casablanca

Traditionnellement, la première semaine de ramadan s’accompagne d’une augmentation de la consommation, entraînant presque mécaniquement une hausse des prix. Cette année, le marché de gros des fruits et légumes de Casablanca semble faire exception à cette règle, notamment en raison d’une offre qui excède largement la demande, à en croire les opérateurs. Une situation qui induit une baisse des prix, au grand soulagement des consommateurs.

«En ce 7ème jour de ramadan, grâce à une offre qui dépasse désormais la demande, les prix des fruits et des légumes au marché de gros de Casablanca affichent une tendance généralisée à la baisse», explique,, dans une déclaration pour Le360, Abdelkebir Maâiden, secrétaire général de l’Association du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca (AMGFLC).

Pour étayer ses propos, notre interlocuteur fournit un aperçu précis de l’évolution des prix illustrant cette tendance à la baisse. «La tomate, un produit pourtant très consommé pendant le ramadan, a vu son prix chuter de 6 à 5, voire 4,5 dirhams le kilogramme. La baisse est encore plus marquée pour les poivrons rouges et jaunes, dont le prix passe de 22 à 12 ou 13 dirhams le kilogramme, alors que celui des poivrons verts recule de 11 à 8 dirhams le kilogramme. Les concombres, oignons verts, courgettes et carottes suivent la même tendance, avec des baisses allant jusqu’à 50% par rapport aux prix initiaux», détaille-t-il.

Ce mouvement baissier s’étend également les fruits les plus consommés durant le ramadan. «Le prix des bananes passe de 12 à 10 dirhams le kilogramme, et ceux des pommes, selon la qualité, le calibre et la variété, varient entre 9 et 20 dirhams. Les prix des oranges restent quant à eux relativement stables, ne subissant qu’une légère réduction de 0,5 dirham, pour se situer autour des 5 ou 6 dirhams», énumère Abdelkebir Maâiden.

Évolution des prix des fruits et des légumes entre les 12 et 18 mars au marché de gros de Casablanca (Source: AMGFLC)

Produit Prix observés mardi 12 mars Prix observés lundi 18 mars Tomates 6 dirhams le kilogramme 4,5-5 dirhams le kilogramme Poivrons rouges et jaunes 22 dirhams le kilogramme 12-13 dirhams le kilogramme Poivrons verts 11 dirhams le kilogramme 8 dirhams le kilogramme Concombres 6 dirhams le kilogramme 3,5-4 dirhams le kilogramme Oignons verts 3,5-4 dirhams le kilogramme 2,5-3 dirhams le kilogramme Courgettes 5-6 dirhams le kilogramme 4-5 dirhams le kilogramme Carottes 3-4 dirhams le kilogramme 2-3 dirhams le kilogramme Bananes 12 dirhams le kilogramme 10 dirhams le kilogramme Pommes 11-22 dirhams le kilogramme 9-20 dirhams le kilogramme Oranges 5,5-6,5 dirhams le kilogramme 5-6 dirhams le kilogramme

Selon le secrétaire général de l’AMGFLC, grossiste de son métier, une telle évolution des prix aura des répercussions positives sur le pouvoir d’achat des consommateurs, particulièrement en cette période du ramadan où les dépenses alimentaires occupent une part significative de leur budget.

Pour les producteurs et les commerçants, si cette situation implique une réduction des marges à court terme, elle favorise en revanche une rotation plus rapide des stocks et surtout une fidélisation de la clientèle, grâce à des prix plus accessibles et une qualité constante des produits. Reste à savoir si la tendance à la baisse perdurera. «Pour le moment, il reste difficile de trancher entre une baisse durable ou passagère», précise Abdelkebir Maâiden.