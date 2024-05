Rabat: le Maroc et la France signent un accord pour le développement de l’industrie du jeu vidéo

Christophe Lecourtier, ambassadeur de la République de France au Maroc (à gauche) et Abdelaziz El Bouzdaini, secrétaire général du département de la Communication au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC) (à droite). Derrière, Mohamed Mehdi Bensaid, ministre du MJCC, lors de la signature du partenariat le 24 mai 2024.

Le vendredi 24 mai 2024 à Rabat, une déclaration d’intention a été signée entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc et l’ambassade de France représentant un engagement sans précédent en faveur du secteur du jeu vidéo marocain.

La cérémonie de signature, tenue en présence de figures clés telles que Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Christophe Lecourtier, ambassadeur de la République française au Maroc et Abdelaziz El Bouzdaini, secrétaire général du département de la Communication, a marqué un tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Signature d'un accord franco-marocain lors du Morocco gaming expo à Rabat le vendredi 24 mai 2024.

Ce partenariat, évalué à hauteur de 10 millions de dirhams, s’articule autour de plusieurs axes stratégiques visant à dynamiser et à soutenir l’écosystème du jeu vidéo au Maroc. Parmi les initiatives prévues figurent notamment la mise en place d’une formation certifiante de 1.000 heures, offrant une expertise multidisciplinaire dans les métiers liés au développement du jeu vidéo. Cette initiative ambitieuse vise à renforcer les compétences des acteurs locaux et à répondre aux besoins croissants du marché.

En outre, le partenariat prévoit un soutien concret à l’incubation des entreprises marocaines, en les accompagnant dans leur croissance et en renforçant leurs compétences entrepreneuriales. Un appel à projets sera également lancé pour encourager les initiatives innovantes et structurantes dans le secteur du jeu vidéo, favorisant ainsi l’émergence de projets prometteurs et créatifs.

Parallèlement, le partenariat facilitera la mobilité des acteurs marocains du secteur, favorisant les échanges d’expertise et la collaboration entre les deux pays. Cette ouverture sur l’international renforcera la position du Maroc sur la scène mondiale du jeu vidéo, lui offrant de nouvelles opportunités de croissance et de rayonnement.

Lire aussi : Rabat abrite la première édition du Morocco Gaming Expo

En présence d’une délégation composée d’une vingtaine d’entreprises et d’écoles françaises spécialisées dans le jeu vidéo, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc et l’ambassadeur de France ont souligné l’importance stratégique de ce partenariat.

Ensemble, ils ont affirmé leur volonté commune de renforcer les synergies entre les acteurs du jeu vidéo et de les accompagner dans leur démarche entrepreneuriale, contribuant ainsi à l’épanouissement d’un secteur dynamique et en plein essor au Maroc.

Alors que le secteur du jeu vidéo continue de conquérir de nouveaux horizons, ce partenariat franco-marocain témoigne de la volonté commune des deux pays de soutenir l’innovation, la créativité et l’entrepreneuriat dans un domaine en constante évolution.