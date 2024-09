Province de Sefrou: les travaux de construction du barrage M’dez pratiquement achevés, livraison prévue pour fin octobre

Les travaux de construction du barrage M’dez, situé à 58 km au sud-est de Sefrou, dans la commune rurale de Tazouta, touchent à leur fin, avec un taux de réalisation de 99%. Cette infrastructure hydraulique, qui a nécessité un budget d’environ 1,6 milliard de dirhams, s’inscrit dans le cadre du programme d’aménagement hydraulique du bassin du Sebou. Elle devrait être livrée et inaugurée officiellement vers la fin du mois d’octobre 2024.

En application des directives royales visant à accélérer les projets liés à l’eau, le ministère de l’Équipement et de l’Eau s’est employé à monter en rythme dans la réalisation des travaux, réduisant d’environ 8 mois le délai initial pour le remplissage anticipé du réservoir du barrage. Celui-ci a en effet démarré depuis fin février 2024 et a permis au barrage de recevoir les dernières pluies qu’a connues la région.

Dans une déclaration pour Le360, Abdelaziz Naji, chef du chantier du barrage M’dez, a expliqué que l’ouvrage hydrique est d’une hauteur maximale au-dessus des fondations de 109 mètres, et qu’il est doté d’une capacité de 700 millions de mètres cubes (m3).

Il assurera un transfert de 125 millions de m3 d’eau par an, destinés principalement aux cultures irriguées de la région, afin d’alléger la pression sur la nappe phréatique de la plaine du Saïss, dont le niveau d’eau a considérablement baissé à cause de sa surexploitation.

Le barrage M’dez à Sefrou sera inauguré dans un mois. (Y.Jaoual/Le360).. يسرى جوال

Le barrage M’dez aura aussi pour rôle d’approvisionner les habitants de la région en eau potable et de protéger le barrage Allal El Fassi et les zones voisines contre les inondations. Il a également eu un réel impact sur l’emploi dans la région, avec la création d’environ 400.000 journées de travail pendant la période des travaux, ainsi que la qualification de la main-d’œuvre locale.

Abdelaziz Naji a enfin évoqué les installations rattachées au barrage, notamment le transfert provisoire, les déchargeurs et les prises d’eau. Il a confirmé que les travaux sont quasiment terminés, notant que l’ensemble du projet a été réalisé sous la supervision des cadres marocains, avec un suivi continu par les ingénieurs, techniciens et experts du ministère de l’Équipement et de l’Eau.