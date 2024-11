Province de Guercif: le chantier du barrage Targa Ou Madi à 57% d’avancement

Conçu pour répondre aux besoins croissants en eau potable et d’irrigation, le barrage Targa Ou Madi s’inscrit dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 du ministère de l’Équipement et de l’Eau. Avec une capacité de retenue de 287 millions de mètres cubes et un budget avoisinant 1,5 milliard de dirhams, ce projet représente une véritable bouffée d’oxygène pour la région.

L’ambition du projet va bien au-delà de la simple construction d’un barrage. Il cherche à assurer l’approvisionnement en eau potable de Guercif et des localités voisines, à fournir de l’eau d’irrigation pour les terres agricoles en aval, à produire de l’énergie hydroélectrique et à protéger contre les inondations récurrentes.

Un aperçu des travaux du barrage Targa Ou Madi, dans la province de Guercif.. MEE

Mais ce n’est pas tout, ce barrage aura des retombées socio-économiques positives. Pendant la phase de construction, des emplois sont créés, offrant des opportunités de formation et de qualification pour la main-d’œuvre locale. Une fois achevé, le projet permettra également d’augmenter les revenus des agriculteurs grâce à la diversification des cultures, de renforcer les nappes phréatiques et de stimuler le tourisme écologique autour du lac artificiel.

Le barrage, construit à l’aide de remblais en pierres compactées avec un noyau en béton, adopte une méthode innovante utilisée pour la première fois au Maroc. Il affiche des dimensions impressionnantes: un volume de 4,8 millions de mètres cubes, une retenue de 974 hectares, et un bassin versant couvrant 794 kilomètres carrés.

Le corps du barrage mesure 116 mètres de hauteur et 584 mètres de longueur. À cela s’ajoutent un évacuateur de crues de 294 mètres et plusieurs infrastructures stratégiques: trois prises d’eau potable (de 100, 81 et 61 mètres respectivement), une prise pour l’eau d’irrigation de 116 mètres, ainsi qu’un tunnel de vidange de fond de 246 mètres.

Un tunnel de dérivation provisoire de 327 mètres, utilisé pendant les travaux, sera converti en prise pour la production d’énergie hydroélectrique une fois le chantier terminé. Le barrage Targa Ou Madi devrait être opérationnel en 2027, selon les responsables.