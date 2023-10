Promotion du made in Morocco: 200 millions de dollars sur la table

Faciliter la coopération entre le Royaume du Maroc d’une part et la Société islamique internationale de financement du commerce (ITFC) et la Société islamique pour le développement du secteur privé, d’autre part. Ce sont les objectifs de l’accord tripartite signé mercredi par la ministre de l’économie et des finances, Nadia Fettah, en marge des Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se sont tenues à Marrakech, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du mardi 17 octobre.

«Ce protocole d’accord permettra d’établir un cadre général de coopération et de coordination, aux niveaux bilatéral et régional, entre les deux institutions, notamment dans les domaines de l’énergie, des PME, de la sécurité agricole et du soutien au secteur privé», lit-on. Il prévoit, notamment, la mobilisation d’un volume de financements de 200 millions de dollars pour appuyer les exportations marocaines et le développement de l’inclusion financière et des services financiers.

En marge de sa participation aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech, la ministre a tenu une série de réunions bilatérales avec les ministres des finances de plusieurs pays partenaires. Ainsi, la responsable gouvernementale s’est entretenue, respectivement, avec Mohamed bin Hadi Al Houssaini, ministre des finances des Emirats Arabes Unis, Mohammed Al Jadaan, ministre des finances de l’Arabie Saoudite, Ali Ben Ahmad Al Kuwari, ministre des finances du Qatar, Khalifa ben Salmane Al Khalifa, ministre des finances du Bahreïn, et Fahd Abdelaziz Hassan Al Jarallah, ministre des finances du Koweït.

«La ministre de l’économie et des finances a également exposé les grandes lignes du programme de reconstruction des zones sinistrées visant à apporter l’assistance nécessaire aux populations affectées et renforcer le développement économique et social de la région», lit-on encore.