Accusée de dumping turc, BIM promeut le textile «made in Morocco»

BIM s’engage en faveur du «Made In Morocco» et lance la commercialisation de produits fabriqués au Maroc dans son réseau turc. Ainsi, et depuis ce mois de juillet, les 10.000 magasins BIM en Turquie proposent une large sélection de produits de textile marocain, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 14 juillet.

«Nous sommes heureux de cette collaboration qui incarne notre ambition d’accompagner l’industrie marocaine et porte notre partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, dans le cadre du renforcement du sourcing local, vers une autre dimension. En commercialisant du textile produit au Maroc dans nos 10.000 magasins en Turquie, nous confirmons notre confiance dans l’industrie marocaine en général et le textile en particulier», a déclaré Haluk Dortluoglu, président du Conseil d’administration de BIM Maroc.

L’impact économique de cette collaboration est «considérable» pour le groupe et ouvre la voie de l’exportation en Turquie à d’autres industriels marocains, partenaires de BIM.

Dortluoglu ajoute dans ce sens que «c’est une première opération en faveur du secteur textile que nous souhaitons réitérer pour d’autres types de produits. D’ailleurs, nous poursuivons nos discussions avec des opérateurs locaux du secteur de l’agroalimentaire, en vue d’établir de nouveaux partenariats. L’expérience de BIM au Maroc, notamment à travers la production locale de nos produits de marques distributeur, nous a permis d’apprécier le grand potentiel du secteur industriel marocain et les capacités de ses opérateurs».

La croissance du sourcing local de BIM au Maroc continue de se développer. Le retailer réalise plus de 85% de son approvisionnement au Maroc et nourrit l’ambition d’augmenter ce chiffre dans les années à venir.

Avec 663 magasins dans 37 villes du Royaume, et environ 4.000 employés, BIM Maroc est un acteur important du secteur de la distribution au Maroc, proposant des produits à des prix abordables dans des magasins de proximité. Son modèle de hard discounter s’appuie sur le développement de sa gamme de produits de marques distributeur et l’élargissement de son réseau de magasins.