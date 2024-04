Port de Casablanca: un consortium dirigé par le Britannique Global Ports désigné soumissionnaire privilégié pour l’exploitation du terminal de croisière

L’Agence nationale des ports (ANP) a quasiment choisi le futur exploitant du nouveau terminal de croisière du port de Casablanca. À l’issue d’un appel d’offres, l’agence a sélectionné un consortium dirigé par l’opérateur britannique Global Ports Holding (GPH) comme soumissionnaire privilégié pour l’exploitation de ce site dédié aux bateaux de croisière.

L’annonce a été faite dans un communiqué publié ce vendredi 5 avril par GPH, qui détient 51% des parts dans ce groupe, à côté de l’actionnaire local Steya (40%) et la firme espagnole Ocean Infrastructures Management (9%). L’opérateur londonien révèle que «le consortium travaillera avec l’ANP sur les termes d’un accord de concession de 15 ans».

Ce nouveau terminal d’embarquement et de débarquement des bateaux de croisière, qui a nécessité un investissement de 715 millions de dirhams, a pour objectif de combler le déficit d’infrastructure d’accueil de cette catégorie de navires dans le Royaume, et d’attirer par conséquent davantage de croisiéristes à Casablanca et d’autres villes du pays. Le terminal dispose d’une capacité d’accueil de 450.000 passagers par an et peut recevoir des navires d’une longueur allant jusqu’à 350 mètres.

150.000 passagers en 2024, et 180.000 dès 2025

«Cet investissement, mené par ANP, comprenait la construction d’un nouveau quai de croisière, d’un terminal de croisière et d’une station maritime répondant aux normes internationales, ce qui a permis d’augmenter considérablement la capacité du port», souligne Global Ports Holding, précisant que le port de Casablanca pourra ainsi accueillir 150.000 passagers en transit cette année, puis 180.000 passagers dès 2025.

«Casablanca, la plus grande ville du Maroc, offre aux croisiéristes un merveilleux mélange de culture marocaine traditionnelle et d’expériences contemporaines (…) C’est aussi la porte d’entrée des croisières vers Rabat et l’enchanteresse ville rouge de Marrakech», décrit Global Ports Holding. L’opérateur présente aussi la métropole du Royaume comme «une escale clé pour les croisières à destination des îles Canaries et de la Méditerranée occidentale, ainsi que pour les traversées entre l’Europe et les Caraïbes».

Global Ports Holding est considéré comme le plus grand opérateur indépendant de ports de croisière du monde. L’entreprise a signé, le 3 avril dernier, un contrat de concession de 50 ans avec Mersey Docks & Harbour, filiale du groupe britannique Peel Ports, pour l’exploitation des services au port de croisière de Liverpool.