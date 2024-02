Le trafic dans les ports marocains dépasse pour la première fois le cap des 200 millions de tonnes en 2023

Les ports marocains ont enregistré une évolution positive de leur trafic global, qui est passé de 195 millions de tonnes en 2022, à 209,4 millions de tonnes en 2023, soit une hausse de 7,4%, d’après les chiffres du ministère de l’Équipement et de l’Eau. Le département de Nizar Baraka précise que le trafic domestique a enregistré un volume de 112,7 millions de tonnes (en hausse de 2,3%), tandis que le transbordement a atteint un volume de 96,7 millions de tonnes, en croissance de 14% par rapport à 2022.

La répartition du trafic portuaire global en 2023 est marquée par une prédominance de l’activité de transbordement, représentant ainsi une part de 46,2%, suivie des importations avec 32,1%, des exportations avec 17,2%, du cabotage avec 3,8% et du soutage avec 0,8%.

Pour l’activité du transbordement, le complexe portuaire de Tanger Med a confirmé sa position de plateforme logistique majeure au niveau du bassin méditerranéen, grâce à l’accroissement du volume du transbordement des conteneurs (92,8 millions de tonnes/+13,7%) et des hydrocarbures (3,7 millions de tonnes/+17,5%).

Les importations se sont établies au titre de l’année 2023 à 67,2 millions de tonnes marquant ainsi une hausse de 1,9% par rapport à 2022. Cette évolution est expliquée principalement par la variation des importations du trafic : des céréales (9,2 millions de tonnes/+3,9%), du soufre (6,5 millions de tonnes/+3,6%), des hydrocarbures (11,9 millions de tonnes/-1,2%) et du charbon (10,5 millions de tonnes/-6,2%).

Le volume des exportations a connu quand à lui une hausse de 3,5% en 2023, en enregistrant un volume de 36 millions de tonnes. Cette variation est due à la croissance des exportations des engrais (11 millions de tonnes/+20,5%) et du clinker (2 millions de tonnes/+21,7%) d’un côté, et à la baisse du trafic du phosphate brut (4,4 millions de tonnes/-18,4%) et de l’acide sulfurique (802 mille tonnes/-38,7%), d’un autre côté.

Quant au cabotage, l’échange entre les ports marocains a connu une hausse de 2,7% par rapport à l’année 2022, en enregistrant un volume de 7,9 millions de tonnes en 2023, induit essentiellement par la hausse du trafic des conteneurs (+13,8%) et des hydrocarbures (+21,2%).

Le soutage des hydrocarbures (Bunkering) a connu une baisse de -8,2% par rapport à l’année 2022, en enregistrant un volume de 1,7 millions de tonnes, et ce au profit des navires transitant par le Détroit de Gibraltar. Le trafic des véhicules neufs a connu une hausse de 16% au cours de l’année 2023, en enregistrant un volume de 673.630 unités, dont 77% destinés à l’export.

Trafic des passagers en hausse de 39%

Pour le trafic des passagers, les ports marocains ont vu transiter 4.785.223 personnes en 2023, soit une hausse de 39,1% par rapport à 2022, et ce dans le cadre de l’opération «Marhaba 2023». Les ports de Nador, Tanger Med et Tanger-Ville ont assuré le transit de plus de 98% du trafic global des passagers. L’activité de croisière a quant à elle a connu une bonne reprise avec une hausse de 91,9% avec un nombre de 192.996 croisiéristes pour l’année 2023.

Par ailleurs, le volume des débarquements des produits de la pêche maritime côtière et artisanale, durant l’année 2023, a connu une baisse de -11% pour s’établir à 1,35 millions de tonnes. Le trafic maritime dans les ports marocains a connu une croissance importante en 2023, avec l’accueil de plus de 27.900 navires de commerce, soit une hausse de 16% par rapport à 2022.