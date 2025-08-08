Politique budgétaire au Maroc: ce qu’il faut retenir de la lettre de cadrage du PLF 2026

Le budget 2026 ne déroge pas à la sacro-sainte règle des équilibres budgétaires. Les prévisions du gouvernement confirment la trajectoire de consolidation de l’émergence engagée par le Royaume. La croissance du PIB est attendue à 4,5%, tirée principalement par les secteurs non agricoles et soutenue par la dynamique de l’investissement, aussi bien public que privé.

Sur le front de l’emploi, le taux de chômage s’est établi à 12,8% au deuxième trimestre 2025. L’objectif est de le ramener à 9% à l’horizon 2030, dans le cadre de la mise en œuvre progressive de la Feuille de route pour l’Emploi.

Le redressement budgétaire se poursuit. Le déficit public devrait se réduire à 3% du PIB en 2026, contre 3,5% prévu à la fin de l’année 2025. La dette, quant à elle, reste maîtrisée, avec un taux d’endettement projeté à 65,8% du PIB en 2026, en recul par rapport aux 67,7% enregistrés en 2024.

L’inflation est contenue à un niveau modéré: elle s’établit à 1,3% à fin juin 2025 et devrait rester en dessous de 2% en 2026, grâce aux mesures de stabilisation des prix et aux dispositifs ciblés de soutien au pouvoir d’achat.

Les orientations du PLF 2026, qui se veulent une traduction des instructions royales contenues dans le discours du Trône, fixent comme cap la consolidation de l’émergence du pays, en mobilisant tous les leviers de croissance, d’investissement et de réformes pour renforcer la résilience économique et la compétitivité nationale. Elles affirment également la priorité accordée par le Souverain à la justice spatiale, à travers la réduction des disparités sociales et spatiale, dans une logique de développement équilibré et inclusif à l’échelle nationale.

Le cap de l’émergence économique

Le gouvernement dit engager une nouvelle phase de transformation fondée sur la promotion de l’emploi, le renforcement des services sociaux de base, la préservation des ressources hydriques et la mise à niveau territoriale intégrée.

Le PLF 2026 vise à consolider l’émergence économique, à travers une dynamique d’investissement soutenue, le renforcement des métiers mondiaux du Maroc et une montée en puissance industrielle qui positionnent durablement le Royaume sur les chaînes de valeur mondiales.

Le Maroc affirme son émergence à travers des programmes d’investissement d’envergure parmi lesquels:

160 milliards de dirhams pour l’extension de la flotte de Royal Air Maroc;

96 milliards de dirhams pour le développement de la ligne LGV Kénitra-Marrakech;

25 milliards de dirhams pour la modernisation des aéroports;

Ainsi que des projets énergétiques majeurs dans le gaz et l’hydrogène vert.

Ces investissements structurants répondent à la fois aux priorités des stratégies nationales et sectorielles et bénéficient de l’effet catalyseur des grands évènements sportifs à venir, souligne le chef de gouvernement dans sa lettre de cadrage. Cette trajectoire consolide la forte attractivité des investissements directs étrangers, en hausse de 28% à fin juin 2025.

Le Maroc poursuit cette dynamique économique à travers la montée en puissance des métiers mondiaux, notamment l’industrie, les énergies renouvelables, le tourisme et les services numériques.

Ce socle d’investissement prépare ainsi le Maroc à une transformation économique de fond, fondée sur l’investissement productif, l’autonomisation des acteurs et la compétitivité. Dans ce cadre, la Nouvelle Charte de l’Investissement jouera un rôle déterminant pour stimuler l’investissement privé, en orientant les efforts vers les secteurs à forte valeur ajoutée, la création d’emplois stables et le développement équilibré des territoires.

Justice spatiale

Le PLF 2026 entend également consolider la vision royale basée sur l’équilibre entre le développement économique et la justice sociale et spatiale, en fixant comme priorité l’élaboration d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial fondés sur la valorisation des spécificités locales, la consolidation de la régionalisation avancée et le principe de complémentarité et de solidarité entre les entités territoriales.

Conformément aux hautes orientations du Roi, le PLF 2026 place la réduction des disparités sociales et spatiales au cœur de son action, couvrant notamment la promotion de l’emploi, le renforcement des services sociaux de base, l’adoption d’un modèle de gestion proactive et durable des ressources en eau et le lancement des projets de mise à niveau territoriale intégrée.

L’accent sera ainsi mis sur la trajectoire éducation–formation–enseignement–emploi, considérée comme un levier central d’égalité des chances. Le programme “Écoles Pionnières”, généralisé à 1,3 million d’élèves, amorce une refonte du modèle éducatif. Il est complété par les “Écoles de la deuxième chance”, qui visent 400 centres d’ici 2030 pour lutter contre la déperdition scolaire.

Cette dynamique est articulée autour de la Feuille de route pour l’Emploi, qui vise à ramener le taux de chômage à 9% d’ici 2030 (hypothèse de pluviométrie normale). Elle repose sur un ensemble cohérent de huit initiatives structurantes, centrées sur l’intégration et le développement des compétences, tout en soutenant activement l’investissement.

Le PLF 2026 accompagne également la gestion proactive et durable des ressources hydriques, à travers la mise en service de deux nouveaux grands barrages en 2026, la poursuite des interconnexions entre bassins hydrauliques et l’accélération de la feuille de route nationale pour le dessalement d’eau de mer. L’objectif est d’atteindre 1,7 milliard de mètres cubes d’ici 2030, pour couvrir plus de la moitié des besoins nationaux en eau potable et en irrigation stratégique.

Une attention particulière sera portée aux territoires les plus vulnérables, zones rurales, montagneuses et enclavées, pour garantir une répartition plus équitable des services publics et renforcer l’équité territoriale.

Par ailleurs, le PLF 2026 s’engage à orienter l’action sociale de l’État vers plus de ciblage et d’efficacité, à travers la généralisation des aides directes, l’élargissement de la couverture sociale, l’accès au logement et le renforcement du pouvoir d’achat des ménages. Dans ce sens, promet le gouvernement, l’année 2026 marque un tournant majeur dans l’action de l’État dans le domaine social, avec une orientation claire vers un impact ciblé et efficace dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Nouvelle réforme de la LOLF

Enfin, le PLF 2026 vise à consolider et accélérer les réformes structurelles à l’effet d’accompagner la dynamique économique et sociale permettant de conforter la place du Maroc dans le concert des nations émergentes. L’administration publique continuera sa transformation en 2026, avec pour priorités la simplification des procédures, la digitalisation des services et le renforcement de la proximité avec les citoyens. L’objectif est aussi de rendre les territoires plus attractifs en facilitant l’accès aux services publics.

Une réforme ambitieuse de la Loi organique relative à la Loi de Finances (LOLF) sera lancée, avec pour objectif l’adaptation des cadres de planification pluriannuelle, de programmation, de coordination institutionnelle et d’ajustement aux nouvelles exigences de cohérence et de complémentarité des politiques publiques. Cette réforme prévoit un élargissement du champ d’application de la Loi de Finances aux établissements publics bénéficiant de subventions ou de ressources affectées. La réforme prévoit également l’introduction d’une nouvelle règle budgétaire encadrant la dette à long terme pour renforcer la soutenabilité des finances publiques.