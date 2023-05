Pari réussi pour la première édition du Salon international du bien-être et de la nutrition

La première édition du Salon international du bien-être et de la nutrition a été organisée les 27 et 28 mai 2023 à Casablanca.

Pas moins de 80 exposants et 33 conférenciers ont pris part au Salon international du bien-être et de la nutrition (SIBEN), organisé les 27 et 28 mai à Casablanca. Cet événement qui aspire à créer un pont entre les professionnels et le grand public a ainsi permis aux visiteurs de rencontrer des spécialistes, de recevoir des conseils personnalisés et de s’informer sur les dernières tendances et innovations dans le domaine du bien-être et de la nutrition.

«Notre objectif est de permettre aux gens d’expérimenter ce que c’est que réellement le bien-être. Ce qui nous intéresse c’est que chacun puisse trouver ce qui lui convient en participant à différents ateliers et conférences, que ce soit en matière de gestion de stress et de pression mentale ou par rapport à l’alimentation», a indiqué dans une déclaration à Le360, Btissam Tajmouati, co-organisatrice du salon.

Pour cette édition, le salon a proposé des conférences sur des sujets variés allant de la gestion du stress à l’alimentation équilibrée, en passant par l’importance du sommeil réparateur. Les visiteurs ont également pu participer à des ateliers pratiques animés par des praticiens spécialisés, tels que des séances de yoga, de méditation, de massages, de soins énergétiques et bien d’autres encore.

«À travers ce salon nous offrons le mode d’emploi aux visiteurs pour s’en servir à tout moment, à chaque fois qu’ils en ont besoin, pour améliorer leur bien-être, grâce à une multitude de compétences en thérapie spirituelle et nutritionniste», a souligné Fatihat Elkheir Sefrioui co-organisatrice du salon.

Par ailleurs, les exposants du salon, marocains et étrangers, ont pu présenter les dernières techniques corporelles et énergétiques, les produits naturels et biologiques, les compléments alimentaires, les équipements et outils innovants pour le bien-être et la nutrition.