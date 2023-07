Paiement électronique: pourquoi le M-Wallet peine à trouver sa place

L’usage des M-wallet reste limité au transfert d’argent, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien explique que cette réticence se fait sentir dans les paiements du fait, notamment, de la faible adhésion des commerçants. La même source indique que plusieurs freins bloquent l’essor de ce moyen de paiement au niveau national. Et d’ajouter que, pour accélérer l’adoption de ce mode de paiement par les Marocains, des incentives doivent être mis en place en vue d’encourager les commerçants à s’y mettre et briser la barrière psychologique du «cash».

Précisons que, pour Bank Al-Maghrib, «il est temps de numériser certains paiements et les faire passer par les M-wallet», et ce à l’instar des aides gouvernementales, afin de diffuser cet instrument à une plus grande échelle. «Le M-wallet ou autrement dit le paiement mobile est défini comme un moyen de paiement embarqué sur un téléphone mobile, interopérable et en temps réel, émis soit sur un compte de paiement tenu par un établissement de paiement, soit sur un compte bancaire. Il permet de réaliser de manière électronique et dématérialisée, le transfert d’argent et le paiement», rappelle Aujourd’hui Le Maroc.

La même source ajoute qu’en vue d’encourager les commerçants à contribuer au développement de ce chantier, Bank Al-Maghrib a initié des actions réglementaires à l’instar de celles visant à réduire les formalités d’enrôlement des commerçants acceptants. «Nous n’exigeons plus d’avoir un registre de commerce. Un commerçant de proximité ou une petite épicerie n’ayant pas de registre de commerce peut devenir un commerçant acceptant. Il suffit juste que l’établissement de paiement s’assure de son honorabilité et de la sécurité nécessaire qu’il offrira aux usagers», indique Hiba Zahoui, directrice de la Supervision bancaire au sein de Bank Al-Maghrib.

Le journal fait remarquer que le nombre de comptes ouverts par les commerçants acceptants en 2022 a progressé de 21 % pour s’établir à plus de 49.000, soit une part stable à 1% dans la structure globale des comptes de paiement. «S’agissant de l’évolution de l’équipement des commerçants par des terminaux de paiement électronique, le parc ressort à 72.764 terminaux en 2022, dont 81 % concernent des TPE acceptant les paiements via Mobile-Wallet à hauteur de 7.327 contre 7.053 en 2021», précise la Banque centrale. De même, le nombre de commerçants équipés de TPE a évolué de 17 % pour atteindre 62.704, dont près de 46.000 sont actifs.