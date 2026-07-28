ONEE: un plan d’équipement de 248 milliards de dirhams pour accélérer la transition énergétique à l’horizon 2030

Dans son allocution d’ouverture, Nadia Fettah a souligné l’importance de cette session du Conseil, qui intervient dans un contexte marqué par des enjeux majeurs liés à la transition énergétique et à la souveraineté hydrique du Royaume. Elle a salué les efforts louables de l’ONEE et de ses équipes visant à mettre en œuvre les Hautes Orientations Royales dans les domaines de l’énergie, de l’eau et du développement durable.

Tarik Hamane, directeur général de l’ONEE, a mis l’accent sur les profondes mutations que connaissent les secteurs de l’électricité et de l’eau potable. Il a ainsi souligné la mobilisation de l’Office pour relever les défis liés à la préservation des ressources hydriques, à l’augmentation de la demande, ainsi qu’à la hausse et à la volatilité des cours des combustibles et des matières premières.

Hamane a précisé que les plans d’action de l’Office seront davantage orientés vers l’accompagnement des initiatives de décarbonation de l’économie nationale et de promotion de l’investissement privé. De même, l’Office a lancé plusieurs chantiers stratégiques visant la refonte et la pérennisation de son modèle, la modernisation de sa gestion et la fiabilisation de ses outils de pilotage.

Tarik Hamane a exposé le bilan de l’ONEE pour l’année 2025, mettant en exergue la réalisation d’un important programme d’investissement qui a permis de porter la puissance électrique installée à 12.314 MW, dont 46,1% en énergies renouvelables, se rapprochant ainsi de l’objectif fixé par le Royaume pour porter leur part à plus de 52% en 2030. Ces réalisations ont permis également d’atteindre un débit équipé global en eau potable de 7,5 Mm³/j, outre la réalisation d’une nouvelle station de dessalement à Sidi Ifni, mise en service en février 2025 pour une capacité de 3,15 Mm³/an, ce qui porte le nombre de stations de dessalement développées par l’Office à 13, pour une capacité globale de 88,4 Mm³/an.

Tarik Hamane, directeur général de l’ONEE, présentant un plan d’équipement de 248 milliards de dirhams pour la période 2026-2030, le 27 juillet 2026 à Rabat.

En 2025, l’Office a assuré la satisfaction de la demande électrique, qui a atteint 49 TWh, en nette augmentation de 7,4% par rapport à l’année précédente, avec un pic de consommation, en août 2025, de 7.990 MW, dépassé en juillet 2026 avec un nouveau record de 8.400 MW, soit une augmentation de 410 MW correspondant à 5% en une année. Concernant l’activité de l’eau potable, la production de l’Office s’est établie en 2025 à 1.417 Mm³, dont 977,8 Mm³ à partir des eaux de surface, 367,2 Mm³ à partir des ressources souterraines et 72,5 Mm³ à partir du dessalement de l’eau de mer. En outre, les travaux de réalisation de la station de dessalement de Casablanca, la plus grande d’Afrique et l’une des plus grandes à l’échelle mondiale, d’une capacité globale de 300 Mm³, ont atteint actuellement un taux d’avancement de 81% pour la 1re phase de 200 Mm³, et sa mise en service est prévue le 1er février 2027.

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Le directeur général de l’ONEE a ensuite présenté le plan d’équipement 2026-2030, axé sur le développement et la réalisation de projets s’inscrivant dans l’accélération de la transition énergétique, à travers l’intégration massive des énergies renouvelables, le développement de moyens adéquats de stockage et de flexibilité, ainsi que le renforcement du réseau de transport et son expansion. Ce plan permettra de dépasser, dès 2028, l’objectif de 52% d’énergies renouvelables dans le mix électrique en capacité installée. Il porte sur une enveloppe globale de plus de 248 milliards de dirhams sur la période 2026-2030, dont 206 milliards pour l’électricité et 42,1 milliards pour l’eau potable, et dont 72% sera financé directement par le secteur privé.

Ledit plan prévoit la réalisation d’un programme de développement des capacités de production d’électricité renouvelable de 104 milliards de dirhams, pour une capacité renouvelable supplémentaire de 11,6 GW et une capacité additionnelle de stockage de 2,6 GW, représentant environ 80% de la capacité totale additionnelle prévue pour la période 2026-2030.

En effet, la réalisation du programme EnR requiert l’anticipation de solutions de stockage et de flexibilité, à travers notamment la réalisation de projets de systèmes de batteries (BESS), d’une capacité totale de 2.230 MWh, de la STEP hydroélectrique d’El Menzel, d’une capacité de 360 MW, ainsi que d’un programme de flexibilité au gaz naturel de 3.744 MW, permettant d’accompagner activement l’intégration des énergies renouvelables et d’assurer la stabilité du système électrique ainsi que son fonctionnement dans les meilleures conditions.

En ce qui concerne l’activité de l’eau potable, le programme d’équipement pour la période 2026-2030 est axé sur la sécurisation de la production d’eau potable, le renforcement de l’offre destinée au milieu rural ainsi que l’optimisation de l’efficacité des réseaux de production existants. À l’issue de ce programme, la capacité de dessalement destinée à l’eau potable atteindra plus de 1,3 milliard de m³ par an et contribuera à la satisfaction de 63% des besoins en eau potable, contre 13% en 2025 et moins de 8% en 2023. Les principales stations de dessalement à réaliser sont celles de Casablanca, de l’Oriental, de Tanger, de Souss-Massa et de Guelmim/Tan-Tan.

Au terme de ces discussions, le Conseil a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et qui sont en phase avec les objectifs de l’Office, tant en matière de développement des activités de l’ONEE qu’en matière d’amélioration de ses performances techniques et managériales.