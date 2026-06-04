Officiel. Yassine El Maguiri élu président de l’Ordre des experts-comptables

Sans surprise, Yassine El Maguiri a été désigné président du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables. Arrivé en tête lors du scrutin du 21 mai, il a été élu ce jeudi 4 juin par les onze membres du Conseil national nouvellement constitué, à l’issue d’une réunion dédiée à la mise en place de la gouvernance de l’institution.

Cette rencontre a permis de compléter l’architecture dirigeante du Conseil à travers l’élection du bureau. Outre Yassine El Maguiri à la présidence, Aziz El Khattabi a été désigné premier vice-président, tandis que Choukri Boukhar occupe le poste de deuxième vice-président. Adnane Faouzi a été élu secrétaire général, et Youssef El Ouadi trésorier.

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Les six autres membres du Conseil national exerceront en qualité d’assesseurs. Il s’agit de Samir Agoumi, Ilham Benhlima, Mohamed Samir Bennis, Karim Bennouna, Narjis El-Mohib et Abderrahman Laaroussi.

Dans un message adressé aux membres de l’Ordre, le nouveau président a indiqué que le Conseil national tiendra, dans les prochains jours, une série de réunions visant à finaliser le dispositif de gouvernance. Celles-ci porteront notamment sur la désignation des présidents des différentes commissions, auxquelles les professionnels seront appelés à contribuer.

Cette nouvelle mandature s’ouvre ainsi sous le signe de la continuité institutionnelle, avec pour priorité le renforcement de l’organisation interne et l’implication accrue des membres dans les travaux de l’Ordre.