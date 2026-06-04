Economie

Officiel. Yassine El Maguiri élu président de l’Ordre des experts-comptables

Yassine El Maguiri, président de l'Ordre des experts comptables.

Arrivé en tête du scrutin du 21 mai, Yassine El Maguiri a été confirmé à la présidence du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables. La constitution du bureau vient ainsi parachever l’installation des nouvelles instances dirigeantes.

Par La Rédaction
Le 04/06/2026 à 19h33

Sans surprise, Yassine El Maguiri a été désigné président du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables. Arrivé en tête lors du scrutin du 21 mai, il a été élu ce jeudi 4 juin par les onze membres du Conseil national nouvellement constitué, à l’issue d’une réunion dédiée à la mise en place de la gouvernance de l’institution.

Cette rencontre a permis de compléter l’architecture dirigeante du Conseil à travers l’élection du bureau. Outre Yassine El Maguiri à la présidence, Aziz El Khattabi a été désigné premier vice-président, tandis que Choukri Boukhar occupe le poste de deuxième vice-président. Adnane Faouzi a été élu secrétaire général, et Youssef El Ouadi trésorier.

Lire aussi : Info360. Élections sous haute tension à l’Ordre des experts-comptables: qui sont les principaux candidats?

Les six autres membres du Conseil national exerceront en qualité d’assesseurs. Il s’agit de Samir Agoumi, Ilham Benhlima, Mohamed Samir Bennis, Karim Bennouna, Narjis El-Mohib et Abderrahman Laaroussi.

Dans un message adressé aux membres de l’Ordre, le nouveau président a indiqué que le Conseil national tiendra, dans les prochains jours, une série de réunions visant à finaliser le dispositif de gouvernance. Celles-ci porteront notamment sur la désignation des présidents des différentes commissions, auxquelles les professionnels seront appelés à contribuer.

Cette nouvelle mandature s’ouvre ainsi sous le signe de la continuité institutionnelle, avec pour priorité le renforcement de l’organisation interne et l’implication accrue des membres dans les travaux de l’Ordre.

Par La Rédaction
Le 04/06/2026 à 19h33
#Experts comptables#Maroc#Élections

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