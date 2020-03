Othman Benjelloun, PDG du Bank Of Africa et du groupe BMCE

La nouvelle dénomination de la banque présidée par Othman Benjelloun a été approuvée lors d’une assemblée générale extraordinaire, tenue le jeudi 5 mars 2020.

Par ce changement de dénomination, explique le groupe dans un communiqué, la banque entend marquer un nouveau jalon dans son histoire, au terme de la transformation réussie d’un établissement spécialisé dans le commerce extérieur en une banque universelle, puis en un groupe continental, ayant su mettre son savoir-faire au service de l’innovation, du progrès et de l’excellence.



«C’est donc dans la continuité naturelle de son évolution que BMCE Bank of Africa devient Bank Of Africa: une banque dont le nom traduit une banque au service de l’Afrique et de son rayonnement à travers le monde», poursuit le communiqué.



La nouvelle identité visuelle de l'institution bancaire, dont son logo, qui met en avant sa dénomination, Bank Of Africa, mentionne également son appartenance au groupe historique fondé par la famille Benjelloun, la BMCE.