OCP: lancement d’un projet d’exploitation de la potasse dans la région de Khémisset

Le groupe OCP se positionne résolument sur l’exploitation et la distribution de la potasse, élément essentiel dans la production d’engrais et de fertilisants. Le premier producteur mondial d’engrais phosphatés a en effet lancé un projet portant sur la valorisation et l’enrichissement du minerai de potasse dans la région de Khémisset, à 80 km à l’est de Rabat.

Il s’agit de deux licences d’exploitation qui couvrent une superficie de 176 km2 dans les zones de Khémisset central, Sidi Daoud et Oued Beht. Et le projet est à un stade avancé, ayant déjà franchi plusieurs étapes décisives, notamment la densification de l’exploration géologique, le lancement des études de faisabilité et la certification des ressources estimées à près de 350 millions de tonnes.

Actuellement, une galerie est en cours de creusement, atteignant à ce jour plus de 1.000 m, pour atteindre les couches potassées, et une seconde sera entamée très prochainement.

Les études et l’exécution du projet ont été confiées à JESA. Filiale du groupe OCP, cette dernière est un leader africain de l’ingénierie, du conseil et de la gestion de projets disposant d’une large expertise et d’un savoir-faire en matière d’ingénierie indispensables à la réussite du projet.

Pour assurer une exploitation durable du minerai potassique, un programme de recherche a été mis en place avec l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P). L’objectif est de développer des procédés innovants pour le traitement du minerai, l’optimisation de l’utilisation de l’eau et la valorisation des rejets liquides et solides.

Le nouveau projet renforce les efforts du groupe OCP en faveur d’une agriculture durable et sa contribution à la sécurité alimentaire mondiale. Il permettra aussi d’assurer l’autonomie du Royaume dans une ressource essentielle pour la nutrition des plantes et de créer une nouvelle dynamique de développement socioéconomique dans la région de Khémisset.